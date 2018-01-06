17 قتيلًا بقصف روسي على الغوطة الشرقية

17 قتيلًا بقصف روسي على الغوطة الشرقية
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قتل اليوم السبت، 17 شخصًا، وأصيب آخرون بجروح متفاوتة، جراء قصف جوي شنته طائرات روسية على مناطق عدة في الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لوكالة (فرانس برس): واصلت الطائرات الحربية الروسية السبت قصفها العنيف للغوطة الشرقية مستهدفة المزيد من المناطق السكنية"، مؤكدًا مقتل 12 مدنياً بينهم طفلين في مدينة حمورية، ومدنيين اثنين في مدينة مديرا وثلاثة آخرين في عربين"، كما أصيب نحو 35 شخصاً بجروح.

أخبار ذات صلة

فيديو.. نصر الله يلعب كرة القدم

فيديو.. نصر الله يلعب كرة القدم

الجبير: موقفنا من القدس كعاصمة لدولة فلسطين لم يتغير

الجبير: موقفنا من القدس كعاصمة لدولة فلسطين لم يتغير

مسؤول إيراني: سعوديون وأقارب صدام حسين خططوا لاحتجاجات طهران

مسؤول إيراني: سعوديون وأقارب صدام حسين خططوا لاحتجاجات طهران

بشأن القدس.. اجتماع وزاري عربي موسع نهاية الشهر الجاري

بشأن القدس.. اجتماع وزاري عربي موسع نهاية الشهر الجاري

العاهل الأردني: ملف القدس يجب تسويته ضمن إطار الحل النهائي

العاهل الأردني: ملف القدس يجب تسويته ضمن إطار الحل النهائي

اصطدام طائرة كويتية بأخرى في مطار دولي بالولايات المتحدة

اصطدام طائرة كويتية بأخرى في مطار دولي بالولايات المتحدة

التعليقات

الدنيا حكايات

الحقوق التاريخية بين السودان ومصر

الحقوق التاريخية بين السودان ومصر

شؤون فلسطينية

قراقع: &#34;قانون اعدام الأسرى&#34; همجية إسرائيلية تفوح منها رائحة الإجرام

قراقع: "قانون اعدام الأسرى" همجية إسرائيلية تفوح منها رائحة الإجرام

توما سليمان من أمام زنزانة &#34;عهد التميمي&#34;: فلينقلع الاحتلال

توما سليمان من أمام زنزانة "عهد التميمي": فلينقلع الاحتلال

كهرباء غزة: عودة الخطوط المصرية للعمل

كهرباء غزة: عودة الخطوط المصرية للعمل

وفد من المجلس الوطني الفلسطيني يلتقي الرئيس الفرنسي

وفد من المجلس الوطني الفلسطيني يلتقي الرئيس الفرنسي

عربي

17 قتيلًا بقصف روسي على الغوطة الشرقية

17 قتيلًا بقصف روسي على الغوطة الشرقية

الجبير: موقفنا من القدس كعاصمة لدولة فلسطين لم يتغير

الجبير: موقفنا من القدس كعاصمة لدولة فلسطين لم يتغير

بشأن القدس.. اجتماع وزاري عربي موسع نهاية الشهر الجاري

بشأن القدس.. اجتماع وزاري عربي موسع نهاية الشهر الجاري

اصطدام طائرة كويتية بأخرى في مطار دولي بالولايات المتحدة

اصطدام طائرة كويتية بأخرى في مطار دولي بالولايات المتحدة

منوعات

جيني أسبر تلفت الأنظار بأقصر &#34;هوت شورت&#34;

جيني أسبر تلفت الأنظار بأقصر "هوت شورت"

هفوة في صورة لأبلة فاهيتا كشفت من يحرّكها

هفوة في صورة لأبلة فاهيتا كشفت من يحرّكها

رسالة مُفاجئة من أميتاب باتشان لحسن رداد

رسالة مُفاجئة من أميتاب باتشان لحسن رداد

سعد الصغير يواصل كشف فضائحه مع الراقصة شمس

سعد الصغير يواصل كشف فضائحه مع الراقصة شمس