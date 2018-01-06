17 قتيلًا بقصف روسي على الغوطة الشرقية

رام الله - دنيا الوطن

قتل اليوم السبت، 17 شخصًا، وأصيب آخرون بجروح متفاوتة، جراء قصف جوي شنته طائرات روسية على مناطق عدة في الغوطة الشرقية المحاصرة قرب دمشق.



وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن لوكالة (فرانس برس): واصلت الطائرات الحربية الروسية السبت قصفها العنيف للغوطة الشرقية مستهدفة المزيد من المناطق السكنية"، مؤكدًا مقتل 12 مدنياً بينهم طفلين في مدينة حمورية، ومدنيين اثنين في مدينة مديرا وثلاثة آخرين في عربين"، كما أصيب نحو 35 شخصاً بجروح.