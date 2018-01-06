رجوي للإيرانيين: اخرجوا واعتصموا حتى إسقاط نظام "ولاية الفقيه"

فيديو رسالة رجوي إلى الإيرانيين:



رام الله - دنيا الوطنطالبت زعيمة المعارضة الإيرانية مريم رجوي اليوم جميع أبناء بلدها بالالتحاق بالمحتجين المطالبين بالحرية، ودعتهم إلى البدء باعتصامات وإضرابات عامة لإسقاط النظام، وهاجمت الإصلاحيين قائلة إنهم لا يختلفون عن مسؤولي النظام المعادين للشعب.إيلاف: دعت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي الإيرانيين الخميس في رسالة حصلت "إيلاف" على نصها "كل المواطنين في أرجاء إيران إلى الانتفاض والالتحاق بالأمواج الهادرة للمطالبة بالحرية.. المواطنين البلوش والكرد والعرب والترك والبختياريين واللور والتركمان والقشقائين، المواطنين من أهل السنة، المواطنين الساكنين في القرى والضواحي وبيوت الصفيح في عموم إيران".وخاطبت الإيرانيين قائلة "هذه الانتفاضة لكم ومن أجلكم. إن أبناءكم المنتفضين الذين يخوضون أكثر الصفحات حسمًا في ساحة الوغى، راحوا يقلبون الصفحة المظلمة في التاريخ الإيراني، فانهضوا إلى مناصرتهم، ولا تتركوا المنتفضين وجيش المحرومين والمنهوبة أموالهم وحدهم بلا دفاع في الشوارع".وشددت على أنه قد حان الوقت لكي يقوم العمال والمزارعون وتجار السوق والموظفون والمعلمون والأطباء والممرضون والأساتذة وكل الشرائح بدعمهم.. إنها انتفاضة تتعلق بكل الشعب الإيراني المحبوس المطالب بالحرية. لا تفوتكم أية فرصة للدعم والانضمام إلى النساء البطلات والرجال البواسل الذين يناضلون بصدور عارية في الشوارع. إبدأوا الاعتصام والإضراب في المعامل والدوائر وبيئات العمل حيثما كان، لكي يرى العالم احتجاج عموم الشعب الإيراني على حكم الملالي البغيض، ويسمع صوت الشعب المكبّل".وأشارت إلى أن الانتفاضة التي يقوم بها الإيرانيون حاليًا هي انتفاضة من أجل الحرية والديموقراطية والمساواة وفصل الدين عن الدولة وانتفاضة من أجل العدالة الاجتماعية وحركة حتى النصر.وقالت في رسالتها إلى الإيرانيين: "أيها المنتفضون.. يا بنات وأبناء إيران البطلة.. يا من انتفضتم وجعلتم المدن الإيرانية مضاءة بنور طلب الحرية والعدالة، بوركت يداكم، وأنتم قد هززتم الأرض تحت أقدام نظام ولاية الفقيه البائد، وآلاف التحايا إلى الشهداء الكرام في (دورود) و(تويسركان) و(نورآباد) و(إيذه) و(شاهين شهر) و(قهدريجان) و(همايون شهر) و(جوي آباد بأصفهان).. إنكم قرّبتم الشعب الإيراني إلى تحقيق آمالهم التي طمست منذ مئة عام، وأثبتم أن إيران المتحررة من نير ولاية الفقيه والاستبداد الديني أمر ممكن".