أونروا: لم يتم إعلامنا مباشرة من الادارة الامريكية بقرار تجميد الدعم المالي

رام الله - دنيا الوطن

جدد سامي مشعشع الناطق الرسمي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، تصريحاته السابقة بخصوص أن الوكالة لم تبلغ بأي قرار بوقف مساعداتها الصادرة من الولايات المتحدة.



وأضاف مشعشع: تناهى لمسامع (أونروا) عبر وسائل الاعلام أخبارًا، مفادها أن الولايات المتحدة جمدت مساعدات مالية مخصصة لوكالة الغوث، متابعًا: تؤكد أونروا بأنه لم يتم اعلامها مباشرة من قبل الادارة الامريكية بقرار التجميد من عدمه.