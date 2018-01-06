أونروا: لم يتم إعلامنا مباشرة من الادارة الامريكية بقرار تجميد الدعم المالي

أونروا: لم يتم إعلامنا مباشرة من الادارة الامريكية بقرار تجميد الدعم المالي
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
جدد سامي مشعشع الناطق الرسمي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، تصريحاته السابقة بخصوص أن الوكالة لم تبلغ بأي قرار بوقف مساعداتها الصادرة من الولايات المتحدة.

وأضاف مشعشع: تناهى لمسامع (أونروا) عبر وسائل الاعلام أخبارًا، مفادها أن الولايات المتحدة جمدت مساعدات مالية مخصصة لوكالة الغوث، متابعًا: تؤكد أونروا بأنه لم يتم اعلامها مباشرة من قبل الادارة الامريكية بقرار التجميد من عدمه.

أخبار ذات صلة

قراقع: &#34;قانون اعدام الأسرى&#34; همجية إسرائيلية تفوح منها رائحة الإجرام

قراقع: "قانون اعدام الأسرى" همجية إسرائيلية تفوح منها رائحة الإجرام

زياد أبو عمرو يتحدث عن الرواتب وموظفي غزة والكهرباء

زياد أبو عمرو يتحدث عن الرواتب وموظفي غزة والكهرباء

صور: لدى وصول &#34;ثيوفلوس&#34; كنيسة المهد.. رفض شعبي لزيارته واتهامات بالخيانة

صور: لدى وصول "ثيوفلوس" كنيسة المهد.. رفض شعبي لزيارته واتهامات بالخيانة

توما سليمان من أمام زنزانة &#34;عهد التميمي&#34;: فلينقلع الاحتلال

توما سليمان من أمام زنزانة "عهد التميمي": فلينقلع الاحتلال

كهرباء غزة: عودة الخطوط المصرية للعمل

كهرباء غزة: عودة الخطوط المصرية للعمل

وزير الخارجية الأردني: سنواجه قرار ترمب بحشد دولي للاعتراف بفلسطين

وزير الخارجية الأردني: سنواجه قرار ترمب بحشد دولي للاعتراف بفلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

الحقوق التاريخية بين السودان ومصر

الحقوق التاريخية بين السودان ومصر

شؤون فلسطينية

قراقع: &#34;قانون اعدام الأسرى&#34; همجية إسرائيلية تفوح منها رائحة الإجرام

قراقع: "قانون اعدام الأسرى" همجية إسرائيلية تفوح منها رائحة الإجرام

توما سليمان من أمام زنزانة &#34;عهد التميمي&#34;: فلينقلع الاحتلال

توما سليمان من أمام زنزانة "عهد التميمي": فلينقلع الاحتلال

كهرباء غزة: عودة الخطوط المصرية للعمل

كهرباء غزة: عودة الخطوط المصرية للعمل

وفد من المجلس الوطني الفلسطيني يلتقي الرئيس الفرنسي

وفد من المجلس الوطني الفلسطيني يلتقي الرئيس الفرنسي

عربي

17 قتيلًا بقصف روسي على الغوطة الشرقية

17 قتيلًا بقصف روسي على الغوطة الشرقية

الجبير: موقفنا من القدس كعاصمة لدولة فلسطين لم يتغير

الجبير: موقفنا من القدس كعاصمة لدولة فلسطين لم يتغير

بشأن القدس.. اجتماع وزاري عربي موسع نهاية الشهر الجاري

بشأن القدس.. اجتماع وزاري عربي موسع نهاية الشهر الجاري

اصطدام طائرة كويتية بأخرى في مطار دولي بالولايات المتحدة

اصطدام طائرة كويتية بأخرى في مطار دولي بالولايات المتحدة

منوعات

جيني أسبر تلفت الأنظار بأقصر &#34;هوت شورت&#34;

جيني أسبر تلفت الأنظار بأقصر "هوت شورت"

هفوة في صورة لأبلة فاهيتا كشفت من يحرّكها

هفوة في صورة لأبلة فاهيتا كشفت من يحرّكها

رسالة مُفاجئة من أميتاب باتشان لحسن رداد

رسالة مُفاجئة من أميتاب باتشان لحسن رداد

سعد الصغير يواصل كشف فضائحه مع الراقصة شمس

سعد الصغير يواصل كشف فضائحه مع الراقصة شمس