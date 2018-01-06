أربعة قتلى من عناصر الشرطة الهندية في انفجار بكشمير

فيديو أرشيفي: مواجهات بين الشرطة الهندية ومسلمي إقليم كشمير

رام الله - دنيا الوطنلقي ما لا يقل عن أربعة عناصر من الشرطة الهندية اليوم السبت، فيما أصيب آخر بجروح، جراء انفجار عبوة يدوية الصنع في ولاية جامو وكشمير شمالي البلاد.وذكرت صحيفة (تايمز أوف إينديا): "إن المسلحين وضعوا العبوة الناسفة بالقرب من متجر في منطقة بارامولا، وأنها انفجرت عند مرور دورية للشرطة بالقرب منها".وتجدر الإشارة إلى أن كشمير هي منطقة تسكنها أغلبية مسلمة، يقع قسم منها في الهند والقسم الآخر في باكستان.ومنذ استقلال الدولتين في عام 1947 تبقى مشكلة كشمير بمثابة حجر العثرة في العلاقات الثنائية بين البلدين.وتتهم السلطات الهندية، الاستخبارات في باكستان بتقديم المساعدة والدعم للانفصاليين في كشمير، وهو ما تنفيه إسلام آباد جملة وتفصيلا.