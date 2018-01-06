بعد أنباء عن مشاكله العقلية.. ترامب: "أنا عبقري"

رام الله - دنيا الوطنوصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، نفسه بـ"العبقري" بعد الأنباء التي تحدثت عن أنه يعاني من مشاكل عقلية.وغرد ترامب، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) قائلًا: "في الواقع وطوال حياتي فإن صفاتي الرئيسية كانت الاستقرار العقلي والذكاء، لقد سلكت الطريق من رجل الأعمال الناجح جداً إلى النجم التلفزيوني، ورئيس الولايات المتحدة الأميركية (من المحاولة الأولى) يتهيأ لي أن ذلك يمكن أن يشخص ليس فقط بالذكاء، ولكن بالعبقرية".وكان الكاتب الأميركي، مايكل وولف، في وقت سابق، مؤلف كتاب "نار وغضب.. داخل بيت ترامب الأبيض"، أكد أن "ترامب غير قادر عقلياً بأن يكون رئيس الولايات المتحدة الأميركية، فهو لا يقرأ ولا يسمع، وليس فضولياً".وقال الكاتب الأميركي: إنه اعتمد على أكثر من 200 مقابلة مع مسؤولين أميركيين مقربين من ترامب، أبرزهم مستشاره السابق، ستيف بانون، والذي تحدث، بحسب الكتاب، عن اتصالات ترامب وفريق حملته الانتخابية بمسؤولين روس إبان الانتخابات الأميركية التي جرت أواخر العام 2016، وينفي الكرملين أي تدخل من جهته بالانتخابات الأميركية.