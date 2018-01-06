مسؤول إيراني: سعوديون وأقارب صدام حسين خططوا لاحتجاجات طهران

مسؤول إيراني: سعوديون وأقارب صدام حسين خططوا لاحتجاجات طهران
احتجاجات ايران
رام الله - دنيا الوطن
كشف محسن رضائي أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، عن ما اسماه "تفاصيل سيناريو الاحتجاجات الأخيرة في إيران"، مشيرًا إلى أن هذه الأحداث تم التخطيط لها في مدينة (أربيل) بإقليم كردستان العراق، من قبل أميركا ومؤيدي نظام الشاه.

ونقلت وكالة (مهر) الإيرانية، عن رضائي، قوله: إن "الأحداث الأخيرة في إيران تم التخطيط لها في مدينة أربيل باقليم كردستان العراق من قبل أميركا، ومؤيدي نظام الشاه".

وأضاف رضائي: "قبل عدة أشهر عقد في مدينة أربيل اجتماع حضره مدير العمليات الخاصة بوكالة المخابرات الأميركية CIA، ومدير مكتب قصي ابن صدام حسين، وهاني طلفاح شقيق زوجة صدام، وممثل البارزاني وممثلون عن السعودية".

وأوضح أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران: "في اجتماع أربيل، تم تحديد موعد بدء العمليات في إيران في النصف الثاني من شهر كانون الأول/ ديسمبر من خلال استخدام الفضاء الالكتروني "مواقع الانترنت"، وأن يتابعوا العمليات في شهري كانون الثاني وشباط، واسم هذه العمليات "استراتيجية التنسيق المثمر".

أخبار ذات صلة

فيديو.. نصر الله يلعب كرة القدم

فيديو.. نصر الله يلعب كرة القدم

17 قتيلًا بقصف روسي على الغوطة الشرقية

17 قتيلًا بقصف روسي على الغوطة الشرقية

الجبير: موقفنا من القدس كعاصمة لدولة فلسطين لم يتغير

الجبير: موقفنا من القدس كعاصمة لدولة فلسطين لم يتغير

بشأن القدس.. اجتماع وزاري عربي موسع نهاية الشهر الجاري

بشأن القدس.. اجتماع وزاري عربي موسع نهاية الشهر الجاري

العاهل الأردني: ملف القدس يجب تسويته ضمن إطار الحل النهائي

العاهل الأردني: ملف القدس يجب تسويته ضمن إطار الحل النهائي

اصطدام طائرة كويتية بأخرى في مطار دولي بالولايات المتحدة

اصطدام طائرة كويتية بأخرى في مطار دولي بالولايات المتحدة

التعليقات

الدنيا حكايات

الحقوق التاريخية بين السودان ومصر

الحقوق التاريخية بين السودان ومصر

شؤون فلسطينية

قراقع: &#34;قانون اعدام الأسرى&#34; همجية إسرائيلية تفوح منها رائحة الإجرام

قراقع: "قانون اعدام الأسرى" همجية إسرائيلية تفوح منها رائحة الإجرام

توما سليمان من أمام زنزانة &#34;عهد التميمي&#34;: فلينقلع الاحتلال

توما سليمان من أمام زنزانة "عهد التميمي": فلينقلع الاحتلال

كهرباء غزة: عودة الخطوط المصرية للعمل

كهرباء غزة: عودة الخطوط المصرية للعمل

وفد من المجلس الوطني الفلسطيني يلتقي الرئيس الفرنسي

وفد من المجلس الوطني الفلسطيني يلتقي الرئيس الفرنسي

عربي

17 قتيلًا بقصف روسي على الغوطة الشرقية

17 قتيلًا بقصف روسي على الغوطة الشرقية

الجبير: موقفنا من القدس كعاصمة لدولة فلسطين لم يتغير

الجبير: موقفنا من القدس كعاصمة لدولة فلسطين لم يتغير

بشأن القدس.. اجتماع وزاري عربي موسع نهاية الشهر الجاري

بشأن القدس.. اجتماع وزاري عربي موسع نهاية الشهر الجاري

اصطدام طائرة كويتية بأخرى في مطار دولي بالولايات المتحدة

اصطدام طائرة كويتية بأخرى في مطار دولي بالولايات المتحدة

منوعات

جيني أسبر تلفت الأنظار بأقصر &#34;هوت شورت&#34;

جيني أسبر تلفت الأنظار بأقصر "هوت شورت"

هفوة في صورة لأبلة فاهيتا كشفت من يحرّكها

هفوة في صورة لأبلة فاهيتا كشفت من يحرّكها

رسالة مُفاجئة من أميتاب باتشان لحسن رداد

رسالة مُفاجئة من أميتاب باتشان لحسن رداد

سعد الصغير يواصل كشف فضائحه مع الراقصة شمس

سعد الصغير يواصل كشف فضائحه مع الراقصة شمس