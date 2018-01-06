مسؤول إيراني: سعوديون وأقارب صدام حسين خططوا لاحتجاجات طهران

رام الله - دنيا الوطن

كشف محسن رضائي أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، عن ما اسماه "تفاصيل سيناريو الاحتجاجات الأخيرة في إيران"، مشيرًا إلى أن هذه الأحداث تم التخطيط لها في مدينة (أربيل) بإقليم كردستان العراق، من قبل أميركا ومؤيدي نظام الشاه.



ونقلت وكالة (مهر) الإيرانية، عن رضائي، قوله: إن "الأحداث الأخيرة في إيران تم التخطيط لها في مدينة أربيل باقليم كردستان العراق من قبل أميركا، ومؤيدي نظام الشاه".



وأضاف رضائي: "قبل عدة أشهر عقد في مدينة أربيل اجتماع حضره مدير العمليات الخاصة بوكالة المخابرات الأميركية CIA، ومدير مكتب قصي ابن صدام حسين، وهاني طلفاح شقيق زوجة صدام، وممثل البارزاني وممثلون عن السعودية".



وأوضح أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران: "في اجتماع أربيل، تم تحديد موعد بدء العمليات في إيران في النصف الثاني من شهر كانون الأول/ ديسمبر من خلال استخدام الفضاء الالكتروني "مواقع الانترنت"، وأن يتابعوا العمليات في شهري كانون الثاني وشباط، واسم هذه العمليات "استراتيجية التنسيق المثمر".