وفد المجلس الوطني الفلسطيني يلتقي الرئيس الفرنسي وكبار المسؤولين

رام الله - دنيا الوطن

تلبية لدعوة كريمة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زار باريس وفد المجلس الوطني الفلسطيني والذي ضم الأخوة عزام الاحمد وبسام الصالحي ووليد عساف والأب قسطنطين قرمش والتقى بالرئيس ماكرون وبكبار المستشارين في قصر الإليزيه وفي وزارة الخارجية الفرنسية بمشاركة سفير فلسطين لدى فرنسا سلمان الهرفي.



ونقل الوفد الفلسطيني تحيات الرئيس محمود عباس والشعب الفلسطيني إلى الرئيس ماكرون وعبره الى الشعب الفرنسي الصديق، معبرين عن اعتزاز وشكر فلسطين للمواقف الفرنسية الثابتة الى جانب الحق الفلسطيني.



وعرض الجانب الفلسطيني لاخر التطورات الدبلوماسية والسياسية والميدانية بما يخص القضية الفلسطينية ومواصلة حكومة الاحتلال لسياسة الاستيطان والتوسع وتسريع وتيرتها للقضاء على أي امكانية بقيام دولة فلسطينية مستقلة في الاراضي الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس.



وأكد الوفد الفلسطيني على أهمية اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية خاصة في ظل محاولات تجاوز حل الدولتين والقفز عن قرارات الشرعية الدولية.



وعرج الوفد ايضاً على قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب بخصوص القدس مطالباً بموقف أوروبي ودولي حاسم تجاه هذا القرار المخالف لجميع قرارات الشرعية الدولية الصادرة عن المنظمات الدولية المختلفة.



من جهته شدد الجانب الفرنسي على الموقف الذي اعلنه الرئيس ماكرون الرافض لقرار الرئيس ترامب، والذي يؤثر سلباً على مستقبل السلام في المنطقة وعلى مخالفته الصريحة للقوانين والقرارات الدولية. وأكد أيضاً على دعم حل الدولتين والتأكيد على تنفيذه وصولا لتحقيق السلام العادل والدائم على الدعم الفرنسي المتواصل لفلسطين وعلى الرغبة بتعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها. وكذلك على دعم فرنسا لخطوات تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية.



واكد الجانبان على ضرورة الاستمرار ببرامج التعاون بينهما وخاصة في الزيارات المتبادلة على كافة المستويات حيث أنه من المقرر أن يعقد الاجتماع الحكومي الفلسطيني الفرنسي المشترك في الربيع القادم برئاسة رئيسي الوزراء في البلدين وبمشاركة عدد من الوزراء من الطرفين. كما أن الرئيس ماكرون سيقوم بعدها بزيارة رسمية إلى فلسطين.