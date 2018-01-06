خلال شهر.. 19 شهيداً و56 إصابة إسرائيلية و12 عملية و1160 مواجهة

خلال شهر.. 19 شهيداً و56 إصابة إسرائيلية و12 عملية و1160 مواجهة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
شهد حصاد الشهر الأول من انتفاضة حرية القدس التي اندلعت بعد قرار ترامب عاصمة لدولة الاحتلال، استشهاد 19 فلسطينيي وإصابة ما يقارب 3201 آخرين في مختلف مناطق الضفة الغربية وغزة، فيما أصيب 56 إسرائيليا ضمن 1236 عملا للمقاومة، نفذ خلالها 12 عملية طعن وإطلاق نار، بالإضافة لإلقاء حجارة وزجاجات حارقة وعبوات ناسفة تجاه قوات الاحتلال ومستوطنيه.

فقد استشهد تسعة عشر فلسطينيا 15 منهم من قطاع غزة و4 من الضفة الغربية، فيما أصيب 3201 فلسطينيا بجراح توزعت ما بين المتوسطة والخطيرة وذلك خلال مواجهات اندلعت عقب إعلان ترامب القدس عاصمة لدولة الاحتلال.

في الوقت ذاته، نفذ الفلسطينيون 1236 عملا للمقاومة ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه، توزعت بين 247 عملية إلقاء حجارة 82 عملية إلقاء زجاجات حارقة، إضافة لأربع عمليات إطلاق نار، و14 عبوات ناسفة وثلاث عمليات طعن، إضافة لخمس محاولات طعن، كان للقدس والخليل ورام الله وغزة النصيب الأكبر فيها، فيما أطلق مقاومون من غزة 16 صاروخا باتجاه الأراضي المحتلة.

إلى ذلك أحصيت 1160 نقطة مواجهة منذ اندلاع انتفاضة حرية القدس، وقد تصدرت الضفة الغربية العدد الأكبر منها بواقع 697 نقطة مواجهة، توزعت بين كافة محافظات الضفة والقدس، إضافة لـ113 مواجهة في غزة، و5 مواجهات في مناطق فلسطين المحتلة.

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