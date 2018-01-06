بثلاث ولايات بأستراليا.. حرائق الغابات تهدد السكان والمباني

بثلاث ولايات بأستراليا.. حرائق الغابات تهدد السكان والمباني
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أتت الحرائق التي اندلعت في غابات بأستراليا، السبت، على المباني وهددت أوراح ساكنيها، وذلك في الوقت الذي رفعت فيه موجة ساخنة تجتاح ثلاث ولايات درجات الحرارة على نحو أذاب (القار) الإسفلت على طريق سريع.

ووفق ما أورد موقع (سكاي نيوز عربية)، فقد خرج حريق عن السيطرة، وأدى إلى اشتعال النيران في عدد من الهياكل على مشارف ملبورن، ثاني أكبر مدينة في البلاد وعاصمة ولاية فيكتوريا، جنوب شرقي أستراليا.

وقال مسؤول إدارة الطوارئ بالولاية، كريغ لابسلي، إن درجات الحرارة المرتفعة، وجفاف الجو والرياح العاتية متغيرة المسار، تجمعت معاً، مما سبب أوضاعاً خطيرة.

وتابع: "هذا ما أشارت إليه التوقعات، وعندما تندلع حرائق يشكل ذلك بالطبع مشكلة لنا"، حيث انقطعت الكهرباء عن نحو 400 منزل، وذكرت تقارير أن 50 حريقاً اندلعت في فيكتوريا، السبت، رغم أن كثيراً منها كان صغيراً وتم إخماده.

وصدرت تحذيرات في ولاية فيكتوريا وولاية جنوب أستراليا القريبة منها، حيث نصحت السلطات سكان منطقة ريفية بالبقاء داخل المنازل، اتقاء لحريق خرج عن نطاق السيطرة.

ويرى خبراء، أن هذا أكثر أماناً من الخروج والمخاطرة بمواجهة النيران، إن غيرت اتجاهها فجأة.

وأصدرت السلطات تحذيرات من إشعال النار اعتباراً من منتصف الليل، في الوقت الذي تواجه فيه ولايات فيكتوريا وجنوب أستراليا وتسمانيا مخاطر إشتعال حرائق مع ارتفاع درجات الحرارة عن 40 درجة مئوية.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الأسترالية، إن درجات الحرارة مرتفعة على نحو أدى إلى ذوبان القار على مساحة عشرة كيلو مترات في طريق سريع في فكتوريا.

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