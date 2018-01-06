اتحاد النقابات: العام الماضي الأسوأ على العمال في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطن

قال الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، إن الاقتصاد الفلسطيني خلال العام الماضي، تعرض لانهيار كامل، أدى لنتائج كارثية على طبقة العمال في قطاع غزة.



وأوضح الاتحاد، وفق ما أوردت صحيفة (القدس)، إن عام 2017 هو الأسوأ منذ أكثر من 11 عاماً، لافتاً إلى أن أعداد العمال المتعطلين عن العمل، وصلت لنحو 250 ألف عامل، وأن نسبة الفقر بلغت 70%، فيما بلغت نسبة البطالة أكثر من 60% في صفوف العمال الشريحة الأكبر في المجتمع الفلسطيني.



وأشار الاتحاد فيما يتعلق بتدهور الاقتصاد، جراء الحصار الإسرائيلي، وتوقف محطة الكهرباء التي نتج عنها تدمير العديد من القطاعات الإنتاجية والخدماتية ومختلف قطاعات العمل وأوجه النشاطات الاقتصادية في قطاع غزة، وازدادت حدة الحصار، حتى أدى إلى تدهور كبير في الأوضاع الاقتصادية.



وطالب الاتحاد، المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لرفع الحصار ونصرة قطاع غزة، مناشداً المؤسسات الدولية، وكل أحرار العالم بتحمل مسؤولياتهم، وأن يقفوا بجانب العمال للتخفيف من معاناتهم.



ودعا مؤسسات حقوق الإنسان إلى الانحياز للمطالب الفلسطينية العادلة، وفضح ممارسات الاحتلال بكافة الوسائل القانونية، والخروج عن حالة الصمت التي تعيش فيه.