اتحاد النقابات: العام الماضي الأسوأ على العمال في قطاع غزة

اتحاد النقابات: العام الماضي الأسوأ على العمال في قطاع غزة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، إن الاقتصاد الفلسطيني خلال العام الماضي، تعرض لانهيار كامل، أدى لنتائج كارثية على طبقة العمال في قطاع غزة.

وأوضح الاتحاد، وفق ما أوردت صحيفة (القدس)، إن عام 2017 هو الأسوأ منذ أكثر من 11 عاماً، لافتاً إلى أن أعداد العمال المتعطلين عن العمل، وصلت لنحو 250 ألف عامل، وأن نسبة الفقر بلغت 70%، فيما بلغت نسبة البطالة أكثر من 60% في صفوف العمال الشريحة الأكبر في المجتمع الفلسطيني.

وأشار الاتحاد فيما يتعلق بتدهور الاقتصاد، جراء الحصار الإسرائيلي، وتوقف محطة الكهرباء التي نتج عنها تدمير العديد من القطاعات الإنتاجية والخدماتية ومختلف قطاعات العمل وأوجه النشاطات الاقتصادية في قطاع غزة، وازدادت حدة الحصار، حتى أدى إلى تدهور كبير في الأوضاع الاقتصادية.

وطالب الاتحاد، المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لرفع الحصار ونصرة قطاع غزة، مناشداً المؤسسات الدولية، وكل أحرار العالم بتحمل مسؤولياتهم، وأن يقفوا بجانب العمال للتخفيف من معاناتهم.

ودعا مؤسسات حقوق الإنسان إلى الانحياز للمطالب الفلسطينية العادلة، وفضح ممارسات الاحتلال بكافة الوسائل القانونية، والخروج عن حالة الصمت التي تعيش فيه.

أخبار ذات صلة

قراقع: &#34;قانون اعدام الأسرى&#34; همجية إسرائيلية تفوح منها رائحة الإجرام

قراقع: "قانون اعدام الأسرى" همجية إسرائيلية تفوح منها رائحة الإجرام

زياد أبو عمرو يتحدث عن الرواتب وموظفي غزة والكهرباء

زياد أبو عمرو يتحدث عن الرواتب وموظفي غزة والكهرباء

صور: لدى وصول &#34;ثيوفلوس&#34; كنيسة المهد.. رفض شعبي لزيارته واتهامات بالخيانة

صور: لدى وصول "ثيوفلوس" كنيسة المهد.. رفض شعبي لزيارته واتهامات بالخيانة

توما سليمان من أمام زنزانة &#34;عهد التميمي&#34;: فلينقلع الاحتلال

توما سليمان من أمام زنزانة "عهد التميمي": فلينقلع الاحتلال

كهرباء غزة: عودة الخطوط المصرية للعمل

كهرباء غزة: عودة الخطوط المصرية للعمل

أونروا: لم يتم إعلامنا مباشرة من الادارة الامريكية بقرار تجميد الدعم المالي

أونروا: لم يتم إعلامنا مباشرة من الادارة الامريكية بقرار تجميد الدعم المالي

التعليقات

الدنيا حكايات

الحقوق التاريخية بين السودان ومصر

الحقوق التاريخية بين السودان ومصر

شؤون فلسطينية

قراقع: &#34;قانون اعدام الأسرى&#34; همجية إسرائيلية تفوح منها رائحة الإجرام

قراقع: "قانون اعدام الأسرى" همجية إسرائيلية تفوح منها رائحة الإجرام

توما سليمان من أمام زنزانة &#34;عهد التميمي&#34;: فلينقلع الاحتلال

توما سليمان من أمام زنزانة "عهد التميمي": فلينقلع الاحتلال

كهرباء غزة: عودة الخطوط المصرية للعمل

كهرباء غزة: عودة الخطوط المصرية للعمل

وفد من المجلس الوطني الفلسطيني يلتقي الرئيس الفرنسي

وفد من المجلس الوطني الفلسطيني يلتقي الرئيس الفرنسي

عربي

17 قتيلًا بقصف روسي على الغوطة الشرقية

17 قتيلًا بقصف روسي على الغوطة الشرقية

الجبير: موقفنا من القدس كعاصمة لدولة فلسطين لم يتغير

الجبير: موقفنا من القدس كعاصمة لدولة فلسطين لم يتغير

بشأن القدس.. اجتماع وزاري عربي موسع نهاية الشهر الجاري

بشأن القدس.. اجتماع وزاري عربي موسع نهاية الشهر الجاري

اصطدام طائرة كويتية بأخرى في مطار دولي بالولايات المتحدة

اصطدام طائرة كويتية بأخرى في مطار دولي بالولايات المتحدة

منوعات

جيني أسبر تلفت الأنظار بأقصر &#34;هوت شورت&#34;

جيني أسبر تلفت الأنظار بأقصر "هوت شورت"

هفوة في صورة لأبلة فاهيتا كشفت من يحرّكها

هفوة في صورة لأبلة فاهيتا كشفت من يحرّكها

رسالة مُفاجئة من أميتاب باتشان لحسن رداد

رسالة مُفاجئة من أميتاب باتشان لحسن رداد

سعد الصغير يواصل كشف فضائحه مع الراقصة شمس

سعد الصغير يواصل كشف فضائحه مع الراقصة شمس