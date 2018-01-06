الشرطة: 88 إصابة في 178 حادث سير الأسبوع الماضي

اصيب (88) شخصاً بجروح في (178) حادث سير، وقعت بمحافظات الضفة الغربية الأسبوع الماضي.





وأوضح بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، اليوم السبت، أن إدارة شرطة المرور، سجلت وقوع (178) حادث سير، نتج عنها إصابة (88) شخصاً، وصفت إصابة واحدة منها بالخطيرة و(7) بالمتوسطة، فيما وصفت إصابة (80) شخصاً بالبسيطة.





وأشار البيان إلى أن شرطة المرور، فحصت الأسبوع الماضي (4162) مركبة، وأنزلت عن الشارع (149) مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت (1832) مخالفة مرورية، وحجزت (446) مركبة للتأكد من قانونيتها، وأتلفت (249) مركبة غير قانونية.

رام الله - دنيا الوطن