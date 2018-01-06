عشرات الحوثيين يسلمون أنفسهم للجيش اليمني

عشرات الحوثيين يسلمون أنفسهم للجيش اليمني
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
سلم العشرات من جماعات الحوثي اليمنية، بينهم قيادي، اليوم السبت، أنفسهم لقوات الجيش اليمني في جبهة الساحل غربي اليمن.

وحسب موقع (سكاي نيوز)، فإن عملية الاستلام جرت في مدينة الحيس جنوبي محافظة الحديدة، التي تشهد في الأيام الأخيرة انهياراً في صفوف الجماعات الحوثية.

وأوضح الموقع، أن قائد جماعة الحوثي في الساحل الغربي، حِمْيَر إبراهيم عريك، والمشهور بـ"إبراهيم عذابو" والعشرات من أتباعه سلموا أنفسهم تحديداً في منطقة عرفان جنوب حيس.

وكانت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، زحفت في الأيام الأخيرة صوب مدينة حيس، بمساندة مقاتلات التحالف العربي لدعم الحكومة اليمنية.

واستطاعت القوات الحكومية قطع خط الإمداد بين تعز والحديدة مروراً بحيس، وبعد تأمين مدينة الخوخه من عدة اتجاهات، ضيقت الخناق على المتمردين، وحاصرتهم في مركز مديرية حيس ومواقع مجاورة.

وباتت جبهة الساحل الغربي أكثر الجبهات نشاطاً في اليمن، حيث استطاعت القوات الشرعية، استعادة مناطق عدة فيها أبرزها في مديرية الخوخة.

أرشيفي: القتال بين الحوثين والجيش اليمني
 

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