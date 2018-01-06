الدفاع الروسية توضح حقيقة اعتراض مقاتلات (سو- 30 إس إم)

الدفاع الروسية توضح حقيقة اعتراض مقاتلات (سو- 30 إس إم)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، توضحياً حول حقيقة اعتراض مقاتلات (سو -30 إس إم)، فوق بحر البلطيق.

وقالت الوازرة، وفق ما أورد موقع (سبوتنك)، إن المقاتلات الروسية، نفذت رحلات تدريبية فوق المياه الدولية لبحر البلطيق، مشيرةً إلى أن تلك الرحلات كانت مجدولة في وقت سابق، يومي 23 تشرين الثاني/ نوفمبر، و13 كانون الأول/ ديسمبر.

وأوضح أن مقاتلات "إف-15" التابعة لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، اقتربت لمسافة آمنة من مقاتلات "سو- 30" الروسية، فوق بحر البلطيق، خلال الرحلات التدريبية، وبعدها غيرت من مسارها وغادرت.

أرشيفي: مقاتلات (سو -30 إس إم)
 

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