تركيا: العلاقات مع إسرائيل ستستمر رغم التوتر مع الفلسطينيين

تركيا: العلاقات مع إسرائيل ستستمر رغم التوتر مع الفلسطينيين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي، أن العلاقات مع "إسرائيل" ستستمر بسبب المصالح المشتركة على الرغم من أجواء التوتر حول الملف الفلسطيني.

جاء تصريح أوغلو في سياق مقابلة مع صوت "إسرائيل" بالعبرية الليلة الماضية على هامش زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لباريس.

وأكد أوغلو، أن بلاده ليست معادية للسامية إلا أن أنقرة لن تسلم بما وصفه بسياسة "إسرائيل" المعادية للفلسطينيين في غزة والقدس، وأضاف أن الأشخاص اليهود الذين يقطنون في تركيا والإسرائيليين الذين يقومون بزيارتها بإمكانهم، أن يشهدوا على أن أنقرة ليست "لا سامية"

ورأى أن الحل الوحيد يكمن في مبدأ الدولتين، لافتاً إلى أن تركيا على استعداد للتوسط بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

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