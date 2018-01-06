فيديو: راتب "نصر الله" يثير الجدل في لبنان

شاهد.. حلقة قناة (BBC) حول راتب حسن نصر الله



شاهد.. حسن نصر الله يكشف عن راتبه



رام الله - دنيا الوطنأعاد ناشطون لبنانيون على مواقع التواصل الاجتماعي، نشر جزئية مقابلة تلفزيونية مع الأمين الأمين العام لـ (حزب الله) اللبناني حسن نصر الله، التي كشف فيه عن مرتبه الشهري.وقال نصر الله في مقابلة على قناة (الميادين): إن راتبه يتراوح بين 1300 إلى 1400 دولار، "بأخذ الاعتبار ما يتم اقتطاعه من الراتب لدعم المقاومة"، وفق تعبيره.إلى ذلك، أثنى بعض النشطاء اللبنانيين على تصريحات نصر الله وراتبه، الذي رأوه زهيدًا، فيما شكك ناشطون أخرون، في صحة ما قاله نصر الله حول مرتبه، وسخر آخرون، أوضحوا أن الميزات والنفوذ التي يحظى به نصر الله، لا تقارن بأي شكل من الأشكال بالمرتب المدون في سجلات حزب الله.ودعا ناشطون بشكل ساخر إلى جمع التبرعات لحسن نصر الله، فيما قال آخرون: إن الأمين العام لحزب الله يحتاج إلى وظيفة إضافية لتحسين معاشه.