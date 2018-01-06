الجبير: الدول العربية ستعترف بإسرائيل بشرط

الجبير: الدول العربية ستعترف بإسرائيل بشرط
عادل الجبير وزير الخارجية السعودي
رام الله - دنيا الوطن
كشف عادل الجبير وزير الخارجية السعودي، أن الدول العربية والإسلامية، ستعترف "بإسرائيل" بمجرد التوصل إلى حل دائم للنزاع الإسرائيلي- الفلسطيني، بحسب ما جاء على موقع (ريشت كان) العبري.

وأشار الجبير في مقابلة قناة فرنسية الليلة الماضية إلى أن  خمساً وخمسين دولة، قد اتخذت قراراً بذلك خلال مؤتمر في البحرين، وأن هناك مصالح مشتركة للسعودية و"إسرائيل" إلا أنه بسبب انعدام العلاقات بين البلدين حال دون تمكن الحديث عن محور أمريكي سعودي مصري "إسرائيلي" في المواجهة مع إيران.

وأضاف الجبير، أن الرياض عارضت إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة "لإسرائيل" لأنه يتنافى مع مبدأ عدم تحديد المكانة النهائية للمدينة قبل التوصل إلى اتفاق دائم.

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