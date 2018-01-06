ترامب يأمر بالشروع ببناء جدار حدودي مع المكسيك

رام الله - دنيا الوطن

طلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من (الكونغرس) مبلغ 18 مليار دولار، وذلك لبناء المرحلة الأولى من الجدار على طول الحدود مع المكسيك.



وذكرت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية، أن ترامب طلب من الكونغرس تخصيص هذا المبلغ خلال العشر سنوات المقبلة من أجل بناء جدار بطول 316 ميلاً، والذي كان ضمن تعهدات حملته خلال انتخابات الرئاسة الأميركية عام 2016.



وأوضحت الصحيفة، أن هذا المبلغ ليس سوى جزء من التكلفة الاجمالية للمشروع، والتي قد تتجاوز مبلغ 33 بليون دولار.