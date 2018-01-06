2017 ثاني أشد الأعوام حرارة

2017 ثاني أشد الأعوام حرارة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد المركز الأوروبي لمراقبة التغيير المناخي، أن العام الماضي كان ثاني أكثر الأعوام المسجلة حرارة في أنحاء العالم بعد عام 2016.

وقالت هيئة (كوبرنيكوس) للتغير المناخي، وهي أول وكالة دولية رئيسية للطقس تتحدث عن الأحوال المناخية خلال 2017، إن هناك علامات على التغير المناخي، تراوحت بين حرائق الغابات وذوبان الجليد القطبي.

وأوضحت: أن درجات الحرارة بلغت في المتوسط 14.7 درجة مئوية عند سطح الأرض، وهو ما يزيد 1.2 درجة مئوية عن زمن ما قبل العصر الصناعي، حسبما نقلت وكالة (رويترز).

وأضافت: أن العام الماضي كان "أكثر برودة بقليل عن 2016 وهو أشد الأعوام المسجلة حرارة، وكان أكثر حرارة من ثاني أكثر الأعوام حرارة سابقاً وهو 2015"، ويرجع تسجيل درجات الحرارة إلى أواخر القرن 19.

وتتوافق دراسة (كوبرنيكوس) مع توقع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة في تشرين الثاني/ نوفمبر، بأن يكون 2017 ثاني أو ثالث أشد الأعوام حرارة بعد 2016.

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