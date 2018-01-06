القبض على 11 أميراً سعودياً جديداً.. والسبب

فيديو أرشيفي: وثائقي حول الأمراء المحتجزين بالسعودية

رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (سبق) الإلكترونية، إن كتيبة "السيف الأجرب" التابعة للحرس الملكي السعودي، ألقت القبض على أحد عشر أميراً، تجمهروا في قصر الحكم، وذلك بعد صدور أوامر بالقبض عليهم عقب رفضهم مغادرة القصر، لافتةً إلى أنه تم إيداعهم في سجن الحائر تمهيداً لمحاكمتهم.ووفق ما نقلت الصحيفة، عن مصادر قولها، إن 11 أميراً تجمهروا في قصر الحكم، مطالبين بإلغاء الأمر الملكي الذي نص على إيقاف سداد الكهرباء والمياه عن الأمراء، ومطالبين بالتعويض المادي المجزئ عن حكم القصاص، الذي صدر بحق أحد أبناء عمومتهم.وكشفت المصادر، أنه بعد إبلاغهم بخطأ مطالبتهم، ورفضوا مغادرة قصر الحكم، صدر أمر للحرس الملكي بالتدخل، وتم القبض عليهم، تمهيداً لمحاكمتهم.وبيَّنت المصادر، أن التوجيهات الكريمة واضحة، وتؤكد أن الجميع سواسية أمام الشرع، ومن لم ينفذ الأنظمة والتعليمات سيتم محاسبته كائناً من كان.