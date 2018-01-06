هل يعاني "ترامب" من مشكلة عقلية؟









فيديو أرشيفي: أعضاء في الكونغرس ينبشون الصحة العقلية لترامب





وتابع وولف بالقول: إن "أقرب المقربين من ترامب يصفونه بأنه مثل الطفل، وكبار الموظفين يقولون: إنه أحمق وغبي ولا يقرأ ولا يسمع".

رام الله - دنيا الوطنأعلن ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكية، أنه لا يوجد هناك ما يدعو للتشكيك في الصحة العقلية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وقال تيلرسون خلال مقابلة له مع (CNN): "ليس لدي سبب للتشكيك في صحته ترامب العقلية، علاقتي معه هي علاقة تتطور، وهذا ما أذكر الناس به دائماً، هو أنني وهو لم نعرف بعضنا قبل أن يطلبني لمنصب وزير الخارجية، وليس لدينا تاريخ ماض".وتأتي تصريخات الوزير الأمريكي بعد الضجة التي أثارها مايكل وولف مؤلف كتاب "النار والغضب: داخل بيت ترامب الأبيض"، والتصريحات التي أدلى بها، الجمعة، في مقابلة مع قناة "NBC"، حيث قال: "إن 100% من الأشخاص المحيطين بترامب من أسرته ومستشاريه يشككون في قدرته العقلية وجدارته بالرئاسة".وأضاف: "حتى ايفانكا ابنة ترامب وزوجها جاريد كوشنر يحملونه مسؤولية كل شيء ويقولون: ليس نحن بل هو".