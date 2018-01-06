هل يعاني "ترامب" من مشكلة عقلية؟

هل يعاني "ترامب" من مشكلة عقلية؟
الرئيس الامريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
أعلن ريكس تيلرسون وزير الخارجية الأمريكية، أنه لا يوجد هناك ما يدعو للتشكيك في الصحة العقلية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال تيلرسون خلال مقابلة له مع (CNN): "ليس لدي سبب للتشكيك في صحته ترامب العقلية، علاقتي معه  هي علاقة تتطور، وهذا ما أذكر الناس به دائماً، هو أنني وهو لم نعرف بعضنا قبل أن يطلبني لمنصب وزير الخارجية، وليس لدينا تاريخ ماض".

وتأتي تصريخات الوزير الأمريكي بعد الضجة التي أثارها مايكل وولف مؤلف كتاب "النار والغضب: داخل بيت ترامب الأبيض"، والتصريحات التي أدلى بها، الجمعة، في مقابلة مع قناة "NBC"، حيث قال: "إن 100% من الأشخاص المحيطين بترامب من أسرته ومستشاريه يشككون في قدرته العقلية وجدارته بالرئاسة".

وأضاف: "حتى ايفانكا ابنة ترامب وزوجها جاريد كوشنر يحملونه مسؤولية كل شيء ويقولون: ليس نحن بل هو".

وتابع وولف بالقول: إن "أقرب المقربين من ترامب يصفونه بأنه مثل الطفل، وكبار الموظفين يقولون: إنه أحمق وغبي ولا يقرأ ولا يسمع".

فيديو أرشيفي: أعضاء في الكونغرس ينبشون الصحة العقلية لترامب

 

أخبار ذات صلة

مقتل أكثر من ألفي مقاتل أفغاني خلال سنوات القتال بسوريا

مقتل أكثر من ألفي مقاتل أفغاني خلال سنوات القتال بسوريا

رجوي للإيرانيين: اخرجوا واعتصموا حتى إسقاط نظام &#34;ولاية الفقيه&#34;

رجوي للإيرانيين: اخرجوا واعتصموا حتى إسقاط نظام "ولاية الفقيه"

أربعة قتلى من عناصر الشرطة الهندية في انفجار بكشمير

أربعة قتلى من عناصر الشرطة الهندية في انفجار بكشمير

بعد أنباء عن مشاكله العقلية.. ترامب: &#34;أنا عبقري&#34;

بعد أنباء عن مشاكله العقلية.. ترامب: "أنا عبقري"

بثلاث ولايات بأستراليا.. حرائق الغابات تهدد السكان والمباني

بثلاث ولايات بأستراليا.. حرائق الغابات تهدد السكان والمباني

أزمة في إسرائيل بسبب حراسة أولاد نتنياهو

أزمة في إسرائيل بسبب حراسة أولاد نتنياهو

التعليقات

الدنيا حكايات

الحقوق التاريخية بين السودان ومصر

الحقوق التاريخية بين السودان ومصر

شؤون فلسطينية

الحمد الله: الاحتلال لم يفلح في زعزعة هويتنا وطمس تاريخنا

الحمد الله: الاحتلال لم يفلح في زعزعة هويتنا وطمس تاريخنا

إصابة شاب بجروح خطرة بحادث سير في جنين

إصابة شاب بجروح خطرة بحادث سير في جنين

الشرطة تؤمن وتشارك باحتفالات أعياد الميلاد في بيت لحم

الشرطة تؤمن وتشارك باحتفالات أعياد الميلاد في بيت لحم

إصابة 5 مقدسيين في شارع صلاح الدين

إصابة 5 مقدسيين في شارع صلاح الدين

عربي

مصرع 25 شخصاً جراء غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل ليبيا

مصرع 25 شخصاً جراء غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل ليبيا

خبير اقتصادى: السيسي أول رئيس يسأله الشعب &#34;بتجيب منين&#34;

خبير اقتصادى: السيسي أول رئيس يسأله الشعب "بتجيب منين"

فيديو.. نصر الله يلعب كرة القدم

فيديو.. نصر الله يلعب كرة القدم

17 قتيلًا بقصف روسي على الغوطة الشرقية

17 قتيلًا بقصف روسي على الغوطة الشرقية

منوعات

جيني أسبر تلفت الأنظار بأقصر &#34;هوت شورت&#34;

جيني أسبر تلفت الأنظار بأقصر "هوت شورت"

هفوة في صورة لأبلة فاهيتا كشفت من يحرّكها

هفوة في صورة لأبلة فاهيتا كشفت من يحرّكها

رسالة مُفاجئة من أميتاب باتشان لحسن رداد

رسالة مُفاجئة من أميتاب باتشان لحسن رداد

سعد الصغير يواصل كشف فضائحه مع الراقصة شمس

سعد الصغير يواصل كشف فضائحه مع الراقصة شمس