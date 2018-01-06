الاحتلال: دمرنا نفقاً للمقاومة وسنقضي عليها خلال تسعة أشهر

الاحتلال: دمرنا نفقاً للمقاومة وسنقضي عليها خلال تسعة أشهر
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نقلت الإذاعة العبرية العامة، نقلاً عن مصدر أمني إسرائيلي كبير، إن سلاح الجو الإسرائيلي، قد دمر نفقاً للمقاومة الفسطينية خلال الغارة التي شنها في قطاع غزة الأربعاء الماضي.

وحسب الإذاعة العبرية، فقد أعرب المصدر عن أمله في أن يتم القضاء على جميع الأنفاق في غضون تسعة أشهر، واستكمال بناء العائق خلال عام وثمانية أشهر.

وأكد المصدر الأمني، أن إسرائيل غير معنية بدخول قطاع غزة؛ إلا أن الجيش الإسرائيلي، يأخذ بعين الاعتبار جميع السيناريوهات المحتملة.

وكانت مقاتلات حربية إسرائيلية، قد قصفت ما وُصف إسرائيلياً بهدف استراتيجي للمقاومة في قطاع غزة رداً على تزايد إطلاق القذائف الصاروخية من القطاع باتجاه جنوب إسرائيل.

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