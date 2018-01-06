أزمة خبز في السودان

أزمة خبز في السودان
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اتحاد المخابز السودانية محمد عوض السيد "كل المخابز قررت رفع الأسعار، بعد أن ارتفعت أسعار طحين القمح الخميس الماضي"، حيث رفعت المطاحن سعر كيس الطحين زنة 50 كلغ من 167 إلى 450 جنيهاً سودانياً (65 دولاراً).

ووفق ما نقلت وكالة (فرانس برس)، فقد نقلت عن محمد عبد الله صاحب أحد المخابز في شمال الخرطوم قوله: "عندما ينفد مخزوني من الطحين، سأتوقف عن العمل، ففي حين ارتفع سعر الطحين بنسبة 270% فإن سعر الخبز تضاعف فقط، هذا ليس عدلاً".

ورفعت المطاحن أسعار الطحين، بعد قرار الحكومة بالتخلي عن استيراد القمح للقطاع الخاص.

كما أكد حسن أحمد الموظف في شركة خاصة، بينما كان يقف أمام أحد المخابز، أن كلفة توفير الخبر لأسرته تضاعفت من 20 إلي 40 جنيهاً في اليوم.

واصطف سودانيون غاضبون،  أمس الجمعة، أمام المخابز من أجل الحصول على الخبز، الذي تضاعف سعره الليلة الماضية، إثر قرار الحكومة وقف استيراد القمح، بحسب أصحاب المتاجر.

وبلغت فترة الانتظار أمام المخابز نحو ساعة، في وقت أكد عدد من أصحاب المخابز في السودان، أن ارتفاع أسعار الطحين قد تجبرهم على التوقف عن الإنتاج.

ورفعت واشنطن في 12 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي العقوبات التي كانت فرضتها عام 1997. لكن مسؤولين سودانيين يؤكدون أن البنوك العالمية لديها تحفظات حيال التعامل مع نظيراتها السودانية.

فيديو أرشيفي: أزمة الخبز في السودان

 

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