وصول موكب النائب البطريركي للسريان إلى بيت لحم

وصول موكب النائب البطريركي للسريان إلى بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
وصل إلى بيت لحم قادماً من مدينة القدس، صباح اليوم السبت، موكب النائب البطريركي للسريان الأرثوذكس في الديار المقدسة والأردن المطران مارسيوريوس ملكي مراد، للمشاركة في قداس منتصف الليل.

واستقبل المطران مارسيوريوس، في ساحة المهد من قبل محافظ بيت لحم جبرين البكري، ووزيرة السياحة والآثار رولا معايعة، ومستشار الرئيس للشؤون المسيحية زياد البندك، ورئيس بلدية بيت لحم انطون سلمان، وقائد منطقة بيت لحم العميد سعيد النجار، ومدير شرطة المحافظة العقيد الحقوقي علاء الشلبي، وممثلو الأجهزة الأمنية واعضاء بلدية بيت لحم وأبناء الطائفة.

وتوجه الموكب عقب الاستقبال إلى كنيسة العذراء للسريان الأرثوذكس في بيت لحم، وترأس صلاة خاصة، ثم تلقى التهاني بالعيد في قاعة الجمعية.

ومجددا انطلق الموكب نحو كنيسة المهد والدخول الى الجناح المخصص له داخل الكنيسة، استعدادا لقداس منتصف الليل?.

?وصرح المطران مراد لمراسل "وفا" قائلا: "جئنا اليوم الى بيت لحم لكي نعيّد على الجميع ونحتفل معهم ونتبادل آيات المحبة والسلام والاخوة بالأفراح".

واضاف "اليوم نجدد العهد لبيت لحم وفلسطين والاراضي المقدسة، ليعطينا الصحة والسلام العادل الشامل والوئام والطمأنينة بين الاديان والمذاهب في هذه الارض.

ولدى سؤاله حول قرار ترمب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل قال: "نحن -المسيحيين ورجال الدين- نصلي من اجل السلام، وان تكون القدس وبيت لحم مدينة واحدة، يأتي اليها جميع شعوب العالم كي يصلوا فيها ويتبادلوا آيات المحبة والصلاة من أجل الوفاق بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وصولا الى ان يأتي يوم ينعم فيه الجميع بالسلام العادل.

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