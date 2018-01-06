تيلرسون: سنعدل الاتفاق النووي مع إيران أو سيتم إلغاؤه

تيلرسون: سنعدل الاتفاق النووي مع إيران أو سيتم إلغاؤه
وزير الخارجية الأمريكي
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، إن قانوناً أمريكياً خاصاً لتعديل شروط الاتفاق النووي مع إيران، لافتاً إلى أنه قد يتم التنبيه خلال الأسبوع المقبل.

وأوضح تيلرسون، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم)، أنه إما سيعدل الاتفاق النووي أو سيتم إلغاؤه، قائلاً: "نعمل على تحقيق الوعد بتعديله".

وأضاف تيلرسون، إن إقرار القانون سيتم الأسبوع المقبل أو بعده بوقت قصير، حيث كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن أنه سيعمل مع الكونغرس على تصحيح ما اعتبره "نواقص خطيرة" تخللت الاتفاق الذي أبرمته في 14 تموز/ يوليو عام 2015 الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا مع طهران بشأن برنامجها النووي.

وقال ترامب، إنه إذا فشلت واشنطن في تحسين شروط الصفقة، فإنها ستنسحب من الاتفاق، في حين لا ترى الخارجية الأمريكية أن إلغاء الاتفاق يصب في مصلحة بلادها، بل تفضل تضمين الاتفاق شروطاً جديدة من خلال قانون وطني خاص، ما تعتبره طهران خرقاً للاتفاق.

وفيما يتعلق بالعقوبات الجديدة التي تعتزم واشنطن فرضها على إيران، أوضح تيلرسون في حديث لقناة "سي إن إن"، أن هذه العقوبات لا صلة مباشرة لها بالاتفاق النووي.

ننظر إلى تصرفات إيران وسلوكها بشكل متكامل، وبالتالي، فإن القرارات بشأن إلغاء العقوبات ذات العلاقة بالاتفاق النووي، والقرارات حول فرض عقوبات إضافية لا تمت لهذا الاتفاق بصلة، تتخذ على أساس اعتبارات أوسع.

وأشار الوزير إلى أن فرض عقوبات جديدة، سيكون رداً على ما تقوم به طهران من تطوير الصواريخ الباليستية، وأعمال إيران المزعزعة للاستقرار على نطاق المنطقة".

أرشيفي: تفاصيل الاتفاق النووي الإيراني
 

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