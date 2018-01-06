القناة 12: أمريكا: أنباء "تجميد" تمويل (أونروا) مضللة جدًا





وقال: إن هذا الخبر مضلل جداً، ونحن لدينا حتى منتصف كانون الثاني/ يناير لاتخاذ قرار نهائي، مبيناً أن هناك تأخيراً، ولكن لا يعني أنه تم تجميد أو إلغاء المساعدات.





يشار إلى أن القناة العاشرة الإسرائيلية، زعمت الجمعة، أن الولايات المتحدة قامت بتجميد 125 مليون دولار كانت تقدمها كمساعدات لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بسبب رفض الرئيس محمود عباس الدخول في محادثات سلام بقيادة الولايات المتحدة مع إسرائيل.

وذكر التقرير، ان التمويل كان من المفترض أن يتم نقله بحلول الأول من شهر كانون الثاني/ يناير الجاري، بيد أن هذا الأمر لم يتم بسبب شعور البيت الأبيض بالإحباط إزاء رد فعل الفلسطينيين على اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل الشهر الماضي.

رام الله - دنيا الوطنقالت القناة العبرية 12: إن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، نفى التقرير المتعلق بتعليق المساعدات المقدمة لـ (أونروا).