(تويتر) يرد على مطالبات إغلاق حساب الرئيس الأمريكي

(تويتر) يرد على مطالبات إغلاق حساب الرئيس الأمريكي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت إدارة موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أنها لن تغلق أو تحذف حسابات قادة العالم، وذلك للحفاظ على الوصول إلى المعلومات.

ووفق ما أوردت وكالة (سبوتنك)، فقد أصدرت إدارة موقع التدوينات الصغيرة هذا البيان، بعد نداءات لمستخدمي الخدمة لغلق حساب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، الذى استخدمه لتهديد كوريا الشمالية بالأسلحة نووية.

وقال البيان الصادر في مدونة الشركة، إن "حجب زعماء العالم من (تويتر) أو إزالة رسائلهم المثيرة للجدل سوف يخفي معلومات مهمة يحتاج الناس إلى رؤيتها ومناقشتها".

ووفقاً للخدمة، فإن مثل هذه الخطوة لن تجبر القادة على السكوت، ولكنها تجعل من الصعب مناقشة أعمالهم وكلماتهم.

ووفقاً لموقع (ذا هيل) الأمريكي، تعرض موقع (تويتر) لانتقادات من مستخدمي الإنترنت لعدم اتخاذ إجراء بشأن رسائل ترامب، حيث حذر الرئيس الأمريكي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون من أنه "لديه أيضاً زر نووي"، لكنه "أكبر وأقوى".

أرشيفي: تغريدات الرئيس الأمريكي على تويتر
 

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