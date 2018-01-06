إسرائيل مرتاحة من مشاركة لاعبها في بطولة التنس بقطر

رام الله - دنيا الوطن

أعرب رئيس القسم العربي في الدائرة الدبلوماسية الرقمية بوزارة الخارجية الإسرائيلية، عن بالغ سعادته بمشاركة لاعب التنس الإسرائيلي "دودي سيلع" في بطولة قطر المفتوحة للتنس.



وقال المسؤول الإسرائيلي، وفق ما أورد موقع (inews24): "كم أكون سعيداً وأنا أرى اللاعبين الإسرائيليين، وهم يشاركون في مختلف البطولات لجميع الألعاب بالشرق الأوسط، والآن يشارك نجم التنس الإسرائيلي دودي سيلع في بطولة ‎قطر المفتوحة للتنس، والمقامة حالياً في الدوحة".



وأضاف: "حظاً سعيداً لسيلع ولأي لاعب إسرائيلي يخوض المباريات في أي دولة في المنطقة".



وفي هذا السياق، أعربت الكثير من الدوائر الإسرائيلية عن سعادتها باستقبال قطر للاعب تنس إسرائيلي؛ ليشارك في بطولة الدوحة المفتوحة للتنس المقامة حالياً في العاصمة، وهي البطولة التي يشارك فيها بعض من كبار نجوم العالم.



من ناحيتها، أوضحت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية، أهمية هذه الخطوة، والأهم من هذا موافقة الدوحة على استضافة اللاعبين الإسرائيليين، في خطوة مهمة للغاية في هذه الظروف الحساسة.