سفير الفاتيكان في أبيدجان يدعو ساحل العاج لاحترام قرارات المجتمع الدولي

رام الله - دنيا الوطن

دعا سفير الفاتيكان وعميد السلك الدبلوماسي في أبيدجانجوزيف سبيتيري، ساحل العاج، بصفتها عضواً غير دائم في مجلس الأمن، إلى تأدية دور في ضمان احترام قرارات الأمم المتحدة في العالم والشرق الأوسط، خاصة بمدينة القدس.



جاء ذلك خلال كلمة ألقاها السفير سبيتيري، باسم السلك الدبلوماسي المعتمد في ساحل العاج، اليوم الجمعة، لمناسبة تقديم التهاني لرئيس جمهورية ساحل العاج الحسن واتارا، بحضور جميع أعضاء الحكومة، وأركان الدولة، والسلك الدبلوماسي والمنظمات الدولية المعتمدة في أبيدجان.



وقال السفير البابوي، في كلمته: "فخامة الرئيس، لا شك أن انتهاء عملية الأمم المتحدة في الكوت ديفوار في حزيران/ يونيو 2017 مثلت مقدمة لانتخاب الكوت ديفوار عضواً غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وذلك ابتداءً من أول كانون الثاني/ يناير 2018، تفضلوا بقبول أحر تهانينا، ونحن على اقتناع تام بأن الكوت ديفوار، ومن خلال خبرتها الخاصة، ستؤدي بجدارة بالغة مهمتها المتمثلة في ضمان احترام جميع قرارات الأمم المتحدة، لاسيما حيث هناك نزاعات مسلحة، وانتهاكات لحقوق الإنسان أو علاقات متوترة تؤخر المصالحة بين الشعوب، سواء في أفريقيا أو الشرق الأوسط، ولاسيما في القدس، وجميع مناطق العالم الأخرى، كما ستتخذ المبادرات لحماية إخواننا وأخواتنا من المهاجرين واللاجئين".



وأكد القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين خطاب بياري، أن هذه الفقرة عن مدينة القدس من قبل السفير سبيتيري، أتت بناء على طلب السفراء العرب وسفراء الدول الأعضاء في مجلس التعاون الإسلامي المعتمدين لدى ساحل العاج، ضمن الخطة التي وضعها مجلس السفراء العرب للتحرك على المستويين الرسمي والشعبي ضد القرار الأميركي المتعلق بالقدس الشريف.