اندلاع اشتباكات بين رجال القبائل والحوثيين وسط اليمن

اندلاع اشتباكات بين رجال القبائل والحوثيين وسط اليمن
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اندلعت اشتباكات عنيفة بين رجال القبائل في منطقة بيت الجماعي وقرب ربابة وبين جماعات الحوثي قرب مديرية القفر بمحافظة إب وسط اليمن، بحسب ما نقله موقع (سكاي نيوز) عن مصادر يمنية.

وأوضحت المصادر أنه تم استخدام أسلحة خفيفة ومتوسطة خلال المواجهات.

وكانت مصادر ميدانية عسكرية في اليمن، كشفت الخميس، عن انهيارات في صفوف جماعات الحوثي على جبهة الساحل الغربي بموازاة استمرار تقدم الجيش الوطني مدعوما بقوات التحالف العربي.

وقالت المصادر: "إن معارك الخميس أسفرت عن سقوط عدد من القتلى و الجرحى من عناصر الجماعات الحوثية".

فيديو أرشيفي: اشتباكات بين رجال القبائل والحوثيين وسط اليمن


 

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