السلطات الكندية تجلي عشرات الركاب بعد حريق نتيجة تصادم طائرتين

فيديو أرشيفي: اصطدام طائرتين فوق مركز للتسوق بكندا

رام الله - دنيا الوطناندلع حريق مساء امس الجمعة، نتيجة اصطدام طائرتين في مطار تورونتو بيرسون الدولي بكندا.وفي التفاصيل، فقد اصطدمت طائرة كان يجري سحبها بطائرة اخرى كان لدى وصولها الى المطار، مما أسفر عن اندلاع الحريق، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).ونقلت محطة (سي.بي 24) الكندية عن شاهد قوله: "إن التصادم الذي وقع بين طائرتين من شركة صن وينغ أيرلاينز ووست غيت أيرلاينز أدى إلى نشوب حريق، أخمده رجال الإطفاء".وأكد الشاهد أن "كل الركاب بخير".وفي هذا الإطار ذكر مطار بيرسون، على تويتر، أن فرق الإطفاء والطوارئ وصلت للموقع بعد إبلاغها "بحادث شمل طائرتين" عند بوابة رقم 3.