سفير الفاتيكان بابيدجان يدعو ساحل العاج احترام قرارات المجتمع الدولي



فخامة الرئيس، لا شك أن انتهاء عملية الأمم المتحدة في الكوت ديفوار في حزيران / يونيو 2017 مثلت مقدمة لانتخاب الكوت ديفوار عضوا غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وذلك ابتداءً من أول كانون الثاني/ يناير 2018. تفضلوا بقبول أحر تهانينا ونحن على اقتناع تام بأن الكوت ديفوار، ومن خلال خبرتها الخاصة، ستؤدي بجدارة بالغة مهمتها المتمثلة في ضمان احترام جميع قرارات الأمم المتحدة، لا سيما حيث هناك نزاعات مسلحة، وانتهاكات لحقوق الإنسان أو علاقات متوترة تؤخر المصالحة بين الشعوب، سواء في أفريقيا أو الشرق الأوسط، ولا سيما في القدس، وجميع مناطق العالم الأخرى. كما ستتخذ المبادرات لحماية إخواننا وأخواتنا من المهاجرين واللاجئين.

وقد أكد القائم بأعمال سفارة فلسطين خطاب بياري أن هذه الفقرة عن مدينة القدس من قبل العميد أتت بناء على طلب السفراء العرب وسفراء الدول الأعضاء في مجلس التعاون الإسلامي المعتمدين في ساحل العاج وذلك ضمن الخطة التي وضعها مجلس السفراء العرب للتحرك على المستويين الرسمي والشعبي ضد القرار الأمريكي المتعلق بالقدس الشريف.





جاء ذلك خلال كلمة ألقاها باسم السلك الدبلوماسي المعتمد في ساحل العاج بمناسبة تقديم التهاني لرئيس جمهورية ساحل العاج الحسن واتارا اليوم، بحضور جميع أعضاء الحكومة وأركان الدولة والسلك الدبلوماسي والمنظمات الدولية المعتمدة في أبيدجان. ومما قاله السفير البابوي :