البرغوثي: وقف تمويل الاونروا محاولة لتصفية حقوق اللاجئين الفلسطينيين

البرغوثي: وقف تمويل الاونروا محاولة لتصفية حقوق اللاجئين الفلسطينيين
رام الله - دنيا الوطن
قال الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية: "ان تجميد الادارة الاميركية لتمويلها لوكالة الغوث الدولية-الأونروا لا يمكن ان يفهم سياسيا الا باعتباره مشاركة في المحاولات الاسرائيلية لتصفية حقوق اللاجئين الفلسطينيين السياسية في العودة الى وطنهم، وهي حقوق أقرها القانون الدولي و قرارات الامم المتحدة".

وأضاف البرغوثي: "إن هناك مساعي اسرائيلية منذ عشرين عاما لحل وكالة الغوث الدولية ونزع صفة اللاجئين الفلسطينيين".

وتابع: "إن محاولة ابتزاز تنازلات سياسية من السلطة الفلسطينية بقطع التمويل عن الخدمات الانسانية الاساسية التي تقدمها و كالة الغوث للاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية امر مشين و لكنه لن يؤثر في تصميم الفلسطينيين على التمسك بحقوقهم و على رأسها حق العودة للاجئين الفلسطينيين الى ديارهم التي هجروا منها".

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