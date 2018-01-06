البرغوثي: وقف تمويل الاونروا محاولة لتصفية حقوق اللاجئين الفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطن

قال الدكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية: "ان تجميد الادارة الاميركية لتمويلها لوكالة الغوث الدولية-الأونروا لا يمكن ان يفهم سياسيا الا باعتباره مشاركة في المحاولات الاسرائيلية لتصفية حقوق اللاجئين الفلسطينيين السياسية في العودة الى وطنهم، وهي حقوق أقرها القانون الدولي و قرارات الامم المتحدة".



وأضاف البرغوثي: "إن هناك مساعي اسرائيلية منذ عشرين عاما لحل وكالة الغوث الدولية ونزع صفة اللاجئين الفلسطينيين".



وتابع: "إن محاولة ابتزاز تنازلات سياسية من السلطة الفلسطينية بقطع التمويل عن الخدمات الانسانية الاساسية التي تقدمها و كالة الغوث للاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية امر مشين و لكنه لن يؤثر في تصميم الفلسطينيين على التمسك بحقوقهم و على رأسها حق العودة للاجئين الفلسطينيين الى ديارهم التي هجروا منها".