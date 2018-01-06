جريمة جديدة.. مسلحون يلقون رأس شاب في ميدان بالعريش

فيديو أرشيفي: اشتباكات بين المسلحين والشرطة المصرية بالعريش

رام الله - دنيا الوطنأكدت مصادر أمنية مصرية وشهود عيان اليوم الجمعة، أن مسلحين ألقوا رأسا مقطوعة لشاب في ميدان بمدينة العريش، مركز محافظة شمال سيناء.وقالت المصادر: "إن المسلحين حطموا أكشاك بيع السجائر الموجودة في الميدان، ثم غادروا المكان"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).والشاب القتيل تم اختطافه قبل عدة أيام، حسبما أكد شهود عيان.وتنشط في محافظة شمال سيناء عدة مجموعات مسلحة، أخطرها تنظيم "أنصار بيت المقدس" التابع لتنظيم "داعش".ويشن التنظيم هجمات على قوات الأمن في شبه جزيرة سيناء، كما يوسع نشاطه إلى باقي مناطق مصر.