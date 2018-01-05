الامم المتحدة: تظاهرات ايران جاءت غضبا لتدخلات طهران بشؤون الدول

الامم المتحدة: تظاهرات ايران جاءت غضبا لتدخلات طهران بشؤون الدول
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أكد مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، أن التظاهرات في إيران جاءت للتعبير عن الغضب من التكلفة المرتفعة لتدخلات طهران في شؤون الداخلية لدول المنطقة.

وتحدث المساعد خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بناء على طلب الولايات المتحدة، الجمعة، حول الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ أيام وأدت إلى مقتل العشرات واعتقال آلاف المتظاهرين، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وقال المسؤول الدولي: "المتظاهرون احتجوا على الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد، والتظاهرات العنيفة في إيران دعت العديد من الدول لمطالبة طهران باحترام الحق في التظاهر السلمي".

وطالبت المندوبة الأميركية في مجلس الأمن نيكي هيلي، السلطات الإيرانية بـ"الاستماع إلى أصوات الشعب الإيراني"، معتبرة أنها "تستهتر بحقوق شعبها".

وقالت هيلي: "النظام الإيراني ينشر الفوضى وعدم الاستقرار بالمنطقة"، وأضافت: "ندعو إيران إلى وقف دعم الإرهاب".

وأكملت المندوبة الأميركية: "تقارير الأمم المتحدة تقول إن طهران تدفع 6 مليارات دولار لدعم النظام السوري وشعب إيران فقير. التظاهرات في طهران عفوية والعالم لن يقف متفرجا حيال ما يحصل هناك".

وحث المندوب الكويتي في مجلس الأمن منصور العتيبي، طهران، على "ضرورة احترام حرية التعبير وحقوق المتظاهرين".

فيديو: المظاهرات في ايران

 

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