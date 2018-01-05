الشرطة الاسرائيلية: التحقيق مع نتنياهو ستتأخر عدة أشهر

الشرطة الاسرائيلية: التحقيق مع نتنياهو ستتأخر عدة أشهر
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن التوصيات التي ستقدمها حول التحقيق مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ستتأخر لأشهر عديدة، مرجعة أسباب ذلك إلى ضرورة استكمال مواد التحقيق، بحسب ما أوردته القناة الاخبارية الإسرائيلية الثانية مساء اليوم الجمعة.

ونقلت القناة عن مصادر لها، إن الشرطة المحققين طلبوا استكمال التحقيقات في البلاد وخارجها، ومن ضمنها إخضاع نتنياهو لجلسة تحقيق ثامنة، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).

وأوردت صحيفة (معاريف) اليوم الجمعة، أن الشرطة تشتبه بأن نتنياهو حصل على بدلات فاخرة من رجل أعمال، بالإضافة للسيجار والشامبانيا التي تلفقاها من أرنون ميلتشين، ما يزيد الشبهات حوله في الملف المعروف باسم الملف 1000.

وقالت الصحيفة: "إن نتنياهو حصل على بدلات فاخرة من محل الأزياء الإيطالي (بريوني)، والتي تتراوح أسعار منتجاته ما بين خمسة حتى خمسين ألف دولار، وان من قدم له هذه البدلات هون صديق للعائلة، وهو المليونير اليهودي الأميركي سبنسر بارتريدج".

وأشارت الصحيفة إلى أن بارتريدج قد زار البلاد في الربيع الماضي، وجرى التحقيق معه من قبل الوحدة القطرية للتحقيق في الاحتيال، وذلك بشبهة تقديم منافع لنتنياهو.

وكان قد نشر في نيسان/ أبريل، أنه اشترى من شقيق نتنياهو، عيدو نتنياهو، حصته في بيت عائلة ذوي نتنياهو، في "رحافيا" في القدس، مقابل 4.2 مليون شيكل، وتحول بذلك إلى شريك لرئيس الحكومة في المبنى.

وجاء أن المحققين سألوا بارتريدج عن الهدايا التي قدمها لنتنياهو، خلال التحقيق الذي جرى معه، وعندها تبين أن المليونير الذي دأب على توفير الرحلات الجوية لأبناء عائلة نتنياهو لكافة أنحاء العالم، وهي القضية التي جرى التحقيق فيها في قضية "بيبي تورز"، قد قدم لنتنياهو ثلاث أو أربع بدلات فاخرة من محل الأزياء الإيطالي "بريوني".

كما جاء أن محققي "الملف 1000" علموا خلال التحقيق بحصول نتنياهو على هدايا أخرى ثمينة، تلقاها من مقربين وداعمين له.

فيديو أرشيفي: الشرطة الإسرائيلية تحقق مع نتنياهو للمرة الخامسة

 

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