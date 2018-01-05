الهباش: القيادة ترفض الابتزاز ولن تفرط بذرة تراب من القدس

رام الله - دنيا الوطن

أكد الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الاسلامية ان القيادة الفلسطينية لا يمكن ان تفرط

بذرة تراب من القدس او حبة رمل من فلسطين رغم كل الابتزازات والتهديدات التي تمارسها الادارة الامريكية بحق شعبنا الفلسطيني.



جاءت تأكيدات الهباش خلال خطبة الجمعة بمسجد التشريفات في مقر الرئاسة برام الله بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس.



وقال الهباش: "إن قطع المساعدات عن اللاجئين الفلسطينيين هو محاولة رخيصة لا يمكن ان نخضع لها ولا يمكن ان تغير من مواقف شعبنا وقيادته حول الثوابت الفلسطينية في القدس وعودة اللاجئين وحرية اسرانا الابطال وغيرها، رغم الليونة السياسية التي يبديها الفلسطينيون في المفاوضات ولكن ذلك اوهم البعض اننا في حالة ضعف ولكنهم لا يعلمون ان الله معنا والحق معنا وامتنا واحرار العالم معنا ايضا".



وأوضح الهباش أن الامة العربية والاسلامية ستعود لمجدها وعزها رغم حالة الضعف والهوان الذي تعيشه هذه الايام ولكنها ستنهض من جديد وسنستعيد حريتنا وحقوقنا طال الزمان ام قصر .



وأشار قاضي القضاة إلى أن دولة الاحتلال تمارس الارهاب المنظم من خلال ما يسمى الكنيست الاسرائيلي حيث بدأت تشرع هذه الايام بقوانين ارهاب مكتملة الاركان سواء ما يتعلق بقانون القدس الموحدة، وقانون اعدام الاسرى وغيرها من القوانين الارهابية والعنصرية التي تمارسها بحق شعبنا ومقدساتنا، مؤكدا ان هذه القوانين لا قيمة لها بالنسبة لنا هي مخالفة لكافة لقوانين الدولية وقوانين حقوق الانسان.



ودعا الهباش، أحرار العالم الذي رفض ان يبيع كرامته للغطرسة الامريكية ورفض قرار ترامب بحق مدينة القدس الى ؤرفض العنصرية الاسرائيلية وقراراتها الجائرة والارهابية ومواجهتها .