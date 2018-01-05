رومانيا: لن ننقل سفارتنا إلى القدس

رام الله - دنيا الوطن

أكدت رومانيا اليوم الجمعة، أنها لن تنقل سفارتها من إسرائيل إلى القدس، مفندة بذلك كل التكهنات والاشاعات حول ذلك.



وشددت رومانيا على ضرورة ان يتقرر وضع القدس عبر اتفاق مباشر بين الاسرائيليين والفلسطينيين، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).



وعرض الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس موقف بلاده عبر اتصال هاتفي اجراه معه رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، حسب ما اعلنته الرئاسة الرومانية في بيان لها.



وجاء في البيان ان نتنياهو شكر خلال الاتصال رومانيا على امتناعها عن التصويت في نهاية كانون الاول / ديسمبر الماضي خلال تصويت الجمعية العامة للامم المتحدة على رفض اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لاسرائيل.



واعلن الرئيس الروماني ان "وضع القدس يمثل موضوعا اساسيا في مفاوضات السلام، ولا بد من حسمه عبر اتفاق مباشر بين الطرفين" ليتبنى بذلك الموقف الرسمي للامم المتحدة والاتحاد الاوروبي.



وكانت نائبة وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيبي هوتوفلي اعلنت في نهاية كانون الاول (ديسمبر) الماضي ان اسرائيل على اتصال بـ "عشر دول على الاقل" لنقل سفاراتها الى القدس.



ولم تذكر المسؤولة الاسرائيلية اسماء، الا ان الاذاعة العامة اوردت نقلا عن مصادر دبلوماسية محلية، ان رومانيا بين الدول التي يمكن ان تنقل سفارتها الى القدس.



واضافة الى الولايات المتحدة اعلنت غواتيمالا عزمها على نقل سفارتها الى القدس.