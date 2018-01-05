إصابة ثلاثة أشخاص واعتقال ستة آخرين في شجار بنابلس

إصابة ثلاثة أشخاص واعتقال ستة آخرين في شجار بنابلس
توضيحية
خاص دنيا الوطن
أُصيب ثلاثة مواطنين مساء اليوم الجمعة، بجروح نتيجة شجار وقع في بلدة بيت فوريك شرقي نابلس.

وفي التفاصيل، قال المقدم لؤي ارزيقات المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن الشرطة، أبلغت في ساعات مساء اليوم الجمعة، بوقوع شجار في بلدة بيت فوريك شرقي نابلس، وعلى الفور تم تحريك قوة من الشرطة والأجهزة الأمنية للبلدة، وتم السيطرة على الشجار".

وأضاف: "نتج عن الشجار، إصابة ثلاثة أشخاص بجروح ما بين المتوسطة والطفيفة، كما تم القبض على ستة أشخاص من المشاركين في الشجار".

وأشار ارزيقات إلى أن الشرطة، باشرت بإجراءات التحقيق للوقوف على ملابساته، لافتاً إلى أن القوة مازالت متواجدة في البلدة لفرض النظام والقانون.

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