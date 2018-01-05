غزة: الموت يخطف عريساً قبل زفافه بيومين على يد زميله

غزة: الموت يخطف عريساً قبل زفافه بيومين على يد زميله
المغدور الشاب نور الدين عودة ( 25 عاماً)
خاص دنيا الوطن
قدر سيئ دفع الشاب نور الدين عودة (25 عاماً) لارتداء الكفن الأبيض بدل ارتدائه لبدلة زفافه السوداء بيومين فقط، وحوّل دموع الفرح لدموع ألم وحسرة في عيون والدته، لتجف الحناء الخضراء في كفيها. 

بسعادة عريس، زفافه يوم الاثنين الموافق 8/1/2018، أي بعد يومين فقط، حمل "نور الدين" من حي الدرج شرقي مدينة غزة، كروت فرحه، وأخذ يدعو أقاربه ومعارفه وأصدقاءه لمشاركته ليلته الكبيرة.

الشاب الذي يعمل سائقاً في مكتب للسيارات، طُعن بسكين من قبل زميله في العمل، حيث اختلف معه على أمر كان يمكن أن يُحل لولا ترتيبات القدر، الأمر الذي دفع زميله لإشهار السكين وطعنه في القلب؛ ليعلن عن وفاته.

وبحسب تصريحات المقدم أيمن البطنيجي لـ"دنيا الوطن" فإن الشاب تعرض للطعن بآلة حادة، نقل على إثرها إلى مستشفى الشفاء بغزة، جثة هامدة، مشيراً إلى أن الشرطة، فتحت تحقيقًا في الحادثة، لكشف الملابسات.

أما عن الجيران، والذين شهدوا للشاب المغدور بالخلق الحسن، فقد أفاد أحدهم عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، "الشاب الخلوق نور الدين عودة ابن حارتنا، وسائق بمكتب التاكسيات بمنطقتنا الجميلة، قُتل اليوم علي يد أحد زملائه بالمكتب والقاتل أيضأ جارنا، وأهله ناس طيبين، بعد شجار بسيط ﻻ يوصلنا للقتل، ولكن أمر الله نفذ، وقُتل نور إثر طعنه بـ (منشتر) حاد بالقلب مباشر".




أخبار ذات صلة

السبت: ارتفاع على درجات الحرارة والجو غائم إلى غائم جزئي

السبت: ارتفاع على درجات الحرارة والجو غائم إلى غائم جزئي

أبو يوسف: لن نتخلى عن ثوابتنا أمام تهديدات ترامب والاحتلال

أبو يوسف: لن نتخلى عن ثوابتنا أمام تهديدات ترامب والاحتلال

البرغوثي: وقف تمويل الاونروا محاولة لتصفية حقوق اللاجئين الفلسطينيين

البرغوثي: وقف تمويل الاونروا محاولة لتصفية حقوق اللاجئين الفلسطينيين

بلدية غزة: فرق الطوارئ تتعامل مع 125 إشارة منذ المنخفض

بلدية غزة: فرق الطوارئ تتعامل مع 125 إشارة منذ المنخفض

عشية الاحتفال بعيد الميلاد.. بلديات فلسطينية ترفض استقبال البطريرك ثيوفيلوس

عشية الاحتفال بعيد الميلاد.. بلديات فلسطينية ترفض استقبال البطريرك ثيوفيلوس

الاقصى والاسلامية والازهر: اليوم السبت دوام طبيعي والامتحانات كما هي

الاقصى والاسلامية والازهر: اليوم السبت دوام طبيعي والامتحانات كما هي

التعليقات

الدنيا حكايات

الحقوق التاريخية بين السودان ومصر

الحقوق التاريخية بين السودان ومصر

شؤون فلسطينية

السبت: ارتفاع على درجات الحرارة والجو غائم إلى غائم جزئي

السبت: ارتفاع على درجات الحرارة والجو غائم إلى غائم جزئي

أبو يوسف: لن نتخلى عن ثوابتنا أمام تهديدات ترامب والاحتلال

أبو يوسف: لن نتخلى عن ثوابتنا أمام تهديدات ترامب والاحتلال

البرغوثي: وقف تمويل الاونروا محاولة لتصفية حقوق اللاجئين الفلسطينيين

البرغوثي: وقف تمويل الاونروا محاولة لتصفية حقوق اللاجئين الفلسطينيين

بلدية غزة: فرق الطوارئ تتعامل مع 125 إشارة منذ المنخفض

بلدية غزة: فرق الطوارئ تتعامل مع 125 إشارة منذ المنخفض

عربي

جريمة جديدة.. مسلحون يلقون رأس شاب في ميدان بالعريش

جريمة جديدة.. مسلحون يلقون رأس شاب في ميدان بالعريش

إصابة رئيس هيئة أركان الجيش اليمني بانفجار لغم أرضي

إصابة رئيس هيئة أركان الجيش اليمني بانفجار لغم أرضي

خمسة سعوديين يلقون حتفهم في جازان

خمسة سعوديين يلقون حتفهم في جازان

الأمن اللبناني: الشبكات الإسرائيلية فاعلة في لبنان ومكافحتها مستمرة

الأمن اللبناني: الشبكات الإسرائيلية فاعلة في لبنان ومكافحتها مستمرة

منوعات

هذه الطفلة أصبحت أجمل ممثلات الدراما

هذه الطفلة أصبحت أجمل ممثلات الدراما

ملابس إليسا في رأس السنة هي الأسوأ بين الفنانات

ملابس إليسا في رأس السنة هي الأسوأ بين الفنانات

في أجرأ تصريح .. سعد الصغير يتباهي بمصدر أمواله &#34;الحرام&#34;

في أجرأ تصريح .. سعد الصغير يتباهي بمصدر أمواله "الحرام"

&#34;أبو نورة&#34; يصدح في مسقط رأسه بعد غياب 34 عاماَ

"أبو نورة" يصدح في مسقط رأسه بعد غياب 34 عاماَ