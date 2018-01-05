إصابة رئيس هيئة أركان الجيش اليمني بانفجار لغم أرضي

إصابة رئيس هيئة أركان الجيش اليمني بانفجار لغم أرضي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أسفر انفجار لغم أرضي اليوم الجمعة، تحت السيارة التي كان يستقلها الجنرال طاهر العقيلي رئيس هيئة الأركان العامة للجيش اليمني عن إصابته بجروح لم تعرف طبيعتها.

ووقع الانفجار على مقربة من حدود اليمن مع السعودية، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

ونقلت وكالة (نوفوستي) الروسية، عن مصدر قوله: "رئيس هيئة الأركان العامة للجيش اليمني اللواء طاهر العقيلي، أصيب بجروح نتيجة انفجار لغم تحت السيارة التي كانت تقله في مديرية خب الشعف في محافظة الجوف".

وأضاف المصدر: "رئيس الأركان أصيب بجروح في يده، ونقل إلى المستشفى العام لتلقي الرعاية اللازمة"، مشيرا إلى أن "رئيس الأركان كان برفقه اللواء أمين العكيمي محافظ الجوف في السيارة، ونجا بدوره من الانفجار".

فيديو أرشيفي: انفجار لغم ارضي في اليمن

 

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