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شؤون فلسطينية
إصابة شاب بجروح متوسطة جراء طعنه في حيفا
2018-01-05
توضيحية
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رام الله - دنيا الوطن
أصيب مواطن بجروح وصفت بالمتوسطة، مساء اليوم الجمعة، جراء تعرضه لعملية طعن في حيفا.
وافادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية، أن ظروف الحادث غير واضحة حتى اللحظة.
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