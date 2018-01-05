إصابة شاب بجروح متوسطة جراء طعنه في حيفا

رام الله - دنيا الوطن

أصيب مواطن بجروح وصفت بالمتوسطة، مساء اليوم الجمعة، جراء تعرضه لعملية طعن في حيفا.



وافادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية، أن ظروف الحادث غير واضحة حتى اللحظة.