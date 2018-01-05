إصابة شاب بجروح متوسطة جراء طعنه في حيفا

إصابة شاب بجروح متوسطة جراء طعنه في حيفا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب مواطن بجروح وصفت بالمتوسطة، مساء اليوم الجمعة، جراء تعرضه لعملية طعن في حيفا.

وافادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية، أن ظروف الحادث غير واضحة حتى اللحظة.

أخبار ذات صلة

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

العملات: استقرار على سعر صرف الدولار

السبت: ارتفاع على درجات الحرارة والجو غائم إلى غائم جزئي

السبت: ارتفاع على درجات الحرارة والجو غائم إلى غائم جزئي

أبو يوسف: لن نتخلى عن ثوابتنا أمام تهديدات ترامب والاحتلال

أبو يوسف: لن نتخلى عن ثوابتنا أمام تهديدات ترامب والاحتلال

البرغوثي: وقف تمويل الاونروا محاولة لتصفية حقوق اللاجئين الفلسطينيين

البرغوثي: وقف تمويل الاونروا محاولة لتصفية حقوق اللاجئين الفلسطينيين

بلدية غزة: فرق الطوارئ تتعامل مع 125 إشارة منذ المنخفض

بلدية غزة: فرق الطوارئ تتعامل مع 125 إشارة منذ المنخفض

عشية الاحتفال بعيد الميلاد.. بلديات فلسطينية ترفض استقبال البطريرك ثيوفيلوس

عشية الاحتفال بعيد الميلاد.. بلديات فلسطينية ترفض استقبال البطريرك ثيوفيلوس

التعليقات

الدنيا حكايات

الحقوق التاريخية بين السودان ومصر

الحقوق التاريخية بين السودان ومصر

شؤون فلسطينية

السبت: ارتفاع على درجات الحرارة والجو غائم إلى غائم جزئي

السبت: ارتفاع على درجات الحرارة والجو غائم إلى غائم جزئي

أبو يوسف: لن نتخلى عن ثوابتنا أمام تهديدات ترامب والاحتلال

أبو يوسف: لن نتخلى عن ثوابتنا أمام تهديدات ترامب والاحتلال

البرغوثي: وقف تمويل الاونروا محاولة لتصفية حقوق اللاجئين الفلسطينيين

البرغوثي: وقف تمويل الاونروا محاولة لتصفية حقوق اللاجئين الفلسطينيين

بلدية غزة: فرق الطوارئ تتعامل مع 125 إشارة منذ المنخفض

بلدية غزة: فرق الطوارئ تتعامل مع 125 إشارة منذ المنخفض

عربي

جريمة جديدة.. مسلحون يلقون رأس شاب في ميدان بالعريش

جريمة جديدة.. مسلحون يلقون رأس شاب في ميدان بالعريش

إصابة رئيس هيئة أركان الجيش اليمني بانفجار لغم أرضي

إصابة رئيس هيئة أركان الجيش اليمني بانفجار لغم أرضي

خمسة سعوديين يلقون حتفهم في جازان

خمسة سعوديين يلقون حتفهم في جازان

الأمن اللبناني: الشبكات الإسرائيلية فاعلة في لبنان ومكافحتها مستمرة

الأمن اللبناني: الشبكات الإسرائيلية فاعلة في لبنان ومكافحتها مستمرة

منوعات

هذه الطفلة أصبحت أجمل ممثلات الدراما

هذه الطفلة أصبحت أجمل ممثلات الدراما

ملابس إليسا في رأس السنة هي الأسوأ بين الفنانات

ملابس إليسا في رأس السنة هي الأسوأ بين الفنانات

في أجرأ تصريح .. سعد الصغير يتباهي بمصدر أمواله &#34;الحرام&#34;

في أجرأ تصريح .. سعد الصغير يتباهي بمصدر أمواله "الحرام"

&#34;أبو نورة&#34; يصدح في مسقط رأسه بعد غياب 34 عاماَ

"أبو نورة" يصدح في مسقط رأسه بعد غياب 34 عاماَ