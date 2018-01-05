الأمن اللبناني: الشبكات الإسرائيلية فاعلة في لبنان ومكافحتها مستمرة

فيديو أرشيفي: الأمن اللبناني يظهر وسائلَ تجسس ألقي القبض عليها

رام الله - دنيا الوطنأكد اللواء عباس إبراهيم المدير العام للأمن العام اللبناني، أن الشبكات الإسرائيلية فاعلة في لبنان ومكافحتها مستمرّة.جاء ذلك في حوار مع مجلة (الأمن العام) نشر اليوم الجمعة.وأوضح اللواء إبراهيم، أن الشبكات الإسرائيلية في لبنان فاعلة وقائمة، وناشطة باستمرار، كذلك فإن مكافحتها مستمرة بالوتيرة عينها وعلى المستوى نفسه، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).وأشار إلى أن لبنان مثل كل البلدان، معرض لتهديد أمني في أي لحظة، لكن هذا التهديد مضبوط بإيقاعه بشكل كبير نتيجة الجهود التي تقوم بها الأجهزة الأمنية، وفي مقدمتها الجيش.وقال: "إننا لا نتخوف من إمكان حصول عمل أمني كبير"، نافياً وجود مثل هذه المعلومات.