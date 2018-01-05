بظل المنخفض الجوي.. خفر السواحل تقدم خدماتها للصيادين حمايةً لقواربهم





رام الله - دنيا الوطنأعلنت قوة إدارة خفر السواحل في جهاز الشرطة البحرية حالة الطوارئ منذ اللحظة الأولى لدخول المنخفض الجوي.وأفاد عقيد عمر عوض مدير إدارة خفر السواحل أن ومنذ إدارته كانت منذ اللحظة الأولى لدخول المنخفض الجوي في حالة طوارئ وجهوزية تامة لمساعدة الصيادين والمواطنين على طول الساحل.وأوضح عوض أن وحدة الاسناد والطوارئ التابعة للإدارة العامة لخفر السواحل بدورها علي أكمل وجهة لمساعدة الصيادين وتقديم الخدمة للمواطنين.وقال عوض أن خفر السواحر تعاملت مع العديد من حالات غرق "لانشات" الصيادين الكبيرة التي غرقت بسبب شدة الرياح الأمواج.وشدد مدير إدارة خفر السواحل أن كافة وحداتهم منتشرة على امتداد الساحل وموانئ الصيادين لمراقبة الحالة الجوية وما ينتج من اضرار نتيجة المنخفض ومواجهته.