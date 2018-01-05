التعاون الإسلامي تدين بشدة إطلاق الحوثي صاروخ باليستي على نجران

رام الله - دنيا الوطن

أعربت منظمة التعاون الاسلامي عن إدانتها الشديدة لإطلاق قوات الحوثي صاروخا بالستيا باتجاه مدينة نجران بالمملكة العربية السعودية.



وأكد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بأن استمرار إطلاق الصواريخ الباليستية على المملكة يؤكد مواصلة الحوثي لنهجها العدائي الذي يهدف الى زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة العربية السعودية والمنطقة تنفيذا لمخططات تآمرية ضد المملكة والمواطنين والمقيمين على أراضيها، وفق تعبيره.