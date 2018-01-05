صور: بسبب المنخفض.. انهيار أحد "الكرفانات" بشمال قطاع غزة











رام الله - دنيا الوطنتصوير: حسن اصليحأدى المنخفض الجوي العميق الذي يضرب البلاد، لوقوع العديد من التلفيات في بيوت الفلسطينيين بقطاع غزة.وضاعف المنخفض، معاناة سكان كرفانات بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، حيث انهار أحد الكرفنات على ساكنيه، وتطاير جراء العواصف العاتية.