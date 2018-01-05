أول تعليق إسرائيلي على راتب "حسن نصر الله"

أول تعليق إسرائيلي على راتب "حسن نصر الله"
حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني
رام الله - دنيا الوطن
نشر أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي للإعلام العربي، تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، علق فيها على راتب السيد حسن نصر الله الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني.

وكان نصر الله، كشف عن راتبه في مقابلة مع قناة (الميادين)، حيث أكد أن راتبه يبلغ 1300 دولار، ليرد جندلمان بالقول عبر (تويتر)، "حتى نصر الله لم يصدق نفسه.. عندما زعم ضاحكاً أنه يتقاضى راتبا 1300 دولار فقط من حزب الله".

وقال جندلمان: "حزب الله هو أغنى تنظيم في العالم، ومدخولاته السنوية تقدر بـ 1.1 مليار دولار، ومصدرها هو الدعم المادي الإيراني الهائل"، زاعمًا بأن "حزب الله يصرف هذه الأموال الطائلة على دفع رواتب ضخمة لقادته وعلى تمويل تورطه في الحروب الأهلية والدمار والقتل الدائر في كل من لبنان وسوريا والعراق واليمن وأماكن أخرى".

وتابع المتحدث الإسرائيلي مدعيّا: "يبدو أن نصر الله نسي عدة أصفار بعد الـ1 والـ3. راتبه الشهري ليس 1300 دولار بل 1.300.000 دولار".

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