بعد شهرين من إغلاقه.. فندق احتجاز الأمراء يفتح أبوابه

بعد شهرين من إغلاقه.. فندق احتجاز الأمراء يفتح أبوابه
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أتاح موقع حجز الفنادق، إمكانية الحجز للإقامة في فندق (الريتز كارلتون) في العاصمة السعودية الرياض، بعد إغلاقه لنحو 60 يوماً لإقامة الموقوفين من الأمراء والوزراء السعوديين المتهمين في قضايا فساد. 

صحيفة (عكاظ) السعودية، قالت إنها زارت الفندق أمس، لكنها وجدت أبوابه الضخمة الكبيرة مغلقة، ولا توجد حركة في محيطه. ويشير الإعلان في الموقع المذكور إلى إمكان الحجز في ريتز كارلتون في الفترة من 25 شباط/ فبراير، أي بعد نحو 50 يوماً.

وكان النائب العام السعودي سعود المعجب ذكر في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أن مجموع الأشخاص الذين استدعتهم اللجنة العليا لمكافحة قضايا الفساد 320 شخصاً.

وقامت اللجنة بإحالة مجموع منهم للنيابة العامة، وبهذا أصبح مجموع الموقوفين 159 شخصاً.

 وذكر المعجب إن معظم من تمت مواجهتهم بتهم الفساد المنسوبة إليهم من قبل اللجنة، وافقوا على التسوية، ويجري استكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.

وقامت النيابة بدراسة ملفات من أحيلوا إليها، وأقرت التحفظ على مجموع محدود منهم، وأفرجت عن البقية، وبلغ مجموع المحجوز على حساباتهم البنكية 376 شخصاً من الموقوفين أو الأشخاص ذوي الصلة.

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