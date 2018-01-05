إصابة فلسطيني من 48 بجروح بالغة الخطورة في حادث سير

رام الله - دنيا الوطن

أصيب شاب في العشرينيات من عمره، من مدينة الطيبة داخل أراضي 1948، بجروح بالغة الخطورة في حادث سر مروع على شارع (أيال) اليوم الجمعة.



ووفق الوكالة الرسمية، فقد نقل المصاب بسيارة الإسعاف التابعة لمركز التميم الطبي في المنطقة، إلى مستشفى (مئير) لتلقي العلاج.



وقال الإسعاف الإسرائيلي: "وصلنا إلى مكان الحادث، وقدمت الطواقم الطبية العلاجات الأولية لمصابين بجروح متفاوتة، أحدهم شاب من الطيبة يعاني من إصابة حادة بالرأس وهي بالغة الخطورة".