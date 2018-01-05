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صورة: جراء المنخفض الجوي.. شجرة ضخمة تهشم سيارة
2018-01-05
شجرة ضخمة تهشم سيارة
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رام الله - دنيا الوطن
في مشهد مخيف لكل من رأه، سقطت شجرة ضخمة تزن مئات الكيلو غرامات، على سيارة أدت لتهشيم جزءها الأمامي.
الحادث وقع بسبب الرياح القوية في مدينة عسقلان، حيث أن البلاد تواجه منخفضًا شتويًا عميقًا، فيما أسفر عن إصابة سائق السيارة، وتهشيم السيارة.
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