شيخ الأزهر: الرئيس عباس يشارك بالمؤتمر العالمي لنصرة القدس

رام الله - دنيا الوطن

يشارك الرئيس محمود عباس بافتتاح (المؤتمر العالمي لنصرة القدس)، والذي يعقد بالقاهرة يومي 17 و18 من كانون الثاني/ يناير الجاري.



وأكد الأزهر الشريف، أن هذه الدعوة، تأتي الدعوة لعقد المؤتمر ضمن سلسلة القرارات التي اتخذها شيخ الأزهر أحمد الطيب، ردًا على قرار نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل.



وقال مسؤول بالمركز الإعلامي للأزهر، في تصريحات صحفية، إن عددًا من علماء ورجال الدين والمفكرين من مصر وخارجها وخاصة من فلسطين، سيشاركون في المؤتمر الدولي لنصرة القدس، دون تفاصيل أكثر.



وأضاف المسؤول: "من المقرر أن يخرج المؤتمر بعدد من التوصيات لدعم القضية الفلسطينية والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، والحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المحتلة".